মুম্বই, 30 অক্টোবর: চার বছর আগে ঊরুগুয়ের মাটিতে মেক্সিকোকে হারিয়ে খেতাব জেতা স্পেন এদিন ডিওয়াই পাটিল স্টেডিয়ামে (DY Patil Stadium) নেমেছিল ফেভারিট হিসেবেই ৷ প্রতিপক্ষ কলম্বিয়াকে হারিয়ে প্রত্যাশায় সিলমোহর দিয়েই অনূর্ধ্ব-17 বিশ্বকাপ খেতাব ধরে রাখল স্পেনের মেয়েরা (Spain defends title after beating Colombia in final) ৷ সেইসঙ্গে সফলভাবে আরও একটি ফুটবল বিশ্বকাপ আয়োজন করা ভারতের মুকুটে যোগ হল সাফল্যের পালক ৷

রবিবাসরীয় মেগা ফাইনালে লাতিন আমেরিকার দেশটিকে ইউরোপিয়ান জায়ান্টরা হারাল 1-0 গোলে (Spain beat Colombia 1-0) ৷ উত্তর কোরিয়ার পর দ্বিতীয় দেশ হিসেবে দ্বিতীয়বার যুব বিশ্বকাপ খেতাব জিতল স্পেনের মেয়েরা ৷ পিছিয়ে থেকে শুরু করলেও টুর্নামেন্টজুড়ে কলম্বিয়ার দুরন্ত ফুটবল বজায় ছিল ফাইনালেও ৷ ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের চোখে চোখ রেখে কলম্বিয়ার মেয়েদের লড়াই জারি ছিল ম্যাচের 82 মিনিট পর্যন্ত ৷ শেষ পর্যন্ত আত্মঘাতী গোলে রানার্স হয়েই থামতে হল তাঁদের ৷

ম্যাচ শেষ হওয়ার আট মিনিট আগে কলম্বিয়ার হয়ে আত্মঘাতী গোলটি আনা মারিয়া জাপাটার ৷ সেই গোলেই প্রথম দেশ হিসেবে খেতাব ধরে রাখার কৃতিত্ব দেখাল স্পেনের মেয়েরা ৷ উল্লেখ্য, সমসংখ্যক পয়েন্ট নিয়ে একই গ্রুপ থেকে নক-আউটে পৌঁছেছিল দু'টি দেশ ৷ তবে গ্রুপ পর্বের লড়াইয়েও এক গোলে বাজিমাত করেছিল স্প্যানিশ আর্মাডা ৷ এদিকে বিশ্বকাপে তৃতীয়স্থান অর্জন করল নাইজেরিয়া ৷ টাইব্রেকারে এদিন জার্মানিকে 3-2 গোলে হারাল আফ্রিকার দেশটি (Nigeria beats Germany on penalties to clinch third place) ৷ 120 মিনিটে খেলার ফলাফল ছিল 3-3 ৷