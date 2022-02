কলকাতা, 11 ফেব্রুয়ারি : দিল্লি হাইকোর্টের রায়ে চরম বিপাকে প্রাক্তন জাতীয় টেবিল টেনিস কোচ সৌম্যদীপ রায়। মনিকা বাত্রার অভিযোগের ভিত্তিতে শুক্রবার বাংলার এই কোচ তথা প্রাক্তন প্যাডলারকে ম্যাচ গড়াপেটায় দোষী সাব্যস্ত করল দিল্লি হাইকোর্ট (Soumyadeep Roy founds guilty in match fixing as Delhi HC verdicts)। দিল্লি হাইকোর্ট একইসঙ্গে টেবিল টেনিস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার কার্যকরী কমিটিকে ছ'মাসের জন্য নির্বাসিত করেছে এদিন। এক সপ্তাহের মধ্যে নয়া অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পদে নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছে আদালত (Delhi HC directs to appoint new administrator to run TTFI)।

এই রায় টেবিল টেনিসে তো বটেই, জাতীয় খেলাধুলোর জগতে নজিরবিহীন বলা চলে। ঘটনার সূত্রপাত টোকিও অলিম্পিকসের বাছাই-পর্বের ম্যাচ ৷ কোচ হিসেবে নৈহাটির সুতীর্থা মুখোপাধ্যায়ের অলিম্পিকসে প্রবেশ সহজ করতে দোহায় বাছাই-পর্বে কমনওয়েলথে সোনাজয়ী মনিকা বাত্রাকে ম্যাচ ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন সৌম্যদীপ ৷ তারকা মহিলা প্যাডলারের এই অভিযোগ ঘিরে সাম্প্রতিক অতীতে তোলপাড় হয় ভারতীয় টেবিল টেনিস। অলিম্পিকসে কোর্টে সৌম্যদীপের উপস্থিতিতে ম্যাচ খেলতে অস্বীকারও করেছিলেন বাত্রা ৷ বিশেষ অনুরোধে তাঁর ব্যক্তিগত কোচ সন্ময় পরাঞ্জপেকে শেষ পর্যন্ত গ্যালারিতে বসার অনুমতি দেওয়া হয় ৷ যদিও অলিম্পিকস মিটলে মনিকাকে শো-কজ করে জাতীয় টেবিল টেনিস ফেডারেশন ৷

আরও পড়ুন : Asian TT Championship : সুতীর্থা থাকলেও এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে বাদ মনিকা বাত্রা

বিষয়টি খতিয়ে দেখতে বিশেষ কমিটিও গড়েছিল টিটিএফআই। দেড় মাসের মধ্যে রিপোর্ট দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল সেখানে। পুনেতে এইসময় এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের জাতীয় শিবিরেও ডাকা হয়নি মনিকা বাত্রাকে। কোচের পদ থেকে সরানো হয়েছিল সৌম্যদীপ রায়কে। জাতীয় দলে অবিচারের শিকার তিনি, এমনই অভিযোগে পরবর্তীতে আইনের দ্বারস্থ হন মনিকা। সেই মামলার রায় দিতে গিয়ে বিচারপতি রেখা পাল্লি এদিন জানিয়েছেন, অভিযোগের ভিত্তিতে তিন সদস্যের কমিটি গড়া হয়েছিল। তাদের রিপোর্টের ভিত্তিতে ম্যাচ গড়াপেটার বিস্তর প্রমাণ মিলেছে কোচ সৌম্যদীপ রায়ের বিরুদ্ধে। সবমিলিয়ে কড়া শাস্তি যে অপেক্ষা করছে সৌম্যদীপের জন্য, তা বলাই বাহুল্য ৷