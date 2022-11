কলকাতা, 2 নভেম্বর: বড় ম্যাচে হারের শোকে ডুবে থাকতে নারাজ লাল-হলুদ ৷ বরং নয়া উদ্যমে ঝাঁপিয়ে শুক্রবার ঘরের মাঠে চলতি আইএসএলের দ্বিতীয় জয় তুলে নিতে মরিয়া ইস্টবেঙ্গল ৷ আগামী পরশু স্টিফেন কনস্ট্যানটাইনের দলের প্রতিপক্ষ চেন্নাইয়িন এফসি (East Bengal will play against CFC on Friday)। যারা এটিকে-মোহনবাগানকে হারিয়ে কলকাতা থেকে পুরো পয়েন্ট ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে। স্বভাবতই প্রতিপক্ষ যে কড়া চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেবে, সেটা ধরে নিয়ে সতর্ক স্টিফেন কনস্ট্যান্টাইন (Stephen Constantine)।

এদিকে দাক্ষিণাত্যের দলটির কড়া চ্যালেঞ্জ নেওয়ার আগে ইস্টবেঙ্গলে আগমন নয়া সহকারী কোচের ৷ বিনো জর্জের পরিবর্তে আইএসএলের বাকি মরশুমের জন্য কনস্ট্যানটাইনের ডেপুটির দায়িত্ব সামলাবেন সন্মুগম ভেঙ্কটেশ (Shanmugam Venkatesh appointed new assistant coach of East Bengal) ৷ এবার পুরনো ছাত্রের সঙ্গে ডাগ-আউটে ব্রিটিশ কোচের তালমিল ইস্টবেঙ্গলে কেমন প্রভাব ফেলে, তা দেখতে মুখিয়ে লাল-হলুদ জনতা ৷ বিনো জর্জ সামলাবেন রিজার্ভ দলের দায়িত্ব ৷

জাতীয় দলে একসময় যেমন ব্রিটিশ কোচের বিশ্বস্ত ছাত্র ছিলেন ভেঙ্কটেশ, তেমনই ভারতীয় দলের কোচ হিসেবে প্রত্যাবর্তনে কনস্ট্যানটাইনের সহকারির দায়িত্ব সামলেছেন তিনি ৷ তাই দুইয়ের যুগলবন্দিতে সুদিনের অপেক্ষায় লেসলি ক্লডিয়াস সরণির ক্লাব ৷ চেন্নাইয়িন ম্যাচের অনুশীলনে এদিন ডার্বির ভুল নিয়ে বারবার ফুটবলারদের সঙ্গে কথা বললেন স্টিফেন। এটিকে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে হারের জন্য গোলরক্ষক কমলজিৎ সিংকে দায়ী করতে রাজি নন তিনি ৷ সরাসরি কারও দিকে আঙুল তোলার চেয়ে সম্মিলিতভাবে দলকে চাঙ্গা করতে প্রয়াসী ব্রিটিশ কোচ ৷ অ্যালেক্স লিমা চোট সারিয়ে ফিট হয়ে উঠেছেন। দু'বারের চ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে তাকে প্রথম একাদশে দেখা যেতে পারে। একইভাবে অনিকেত যাদবকেও প্রথম দলে দেখা যেতে পারে। কনস্ট্যানটাইন বলছেন, "ছোট ভুল বা মনসংযোগের অভাবে বারবার পয়েন্ট হাতছাড়া হচ্ছে।"

দু'টো ভুল থেকে পাওয়া সুযোগ কাজে লাগিয়েই ডার্বিতে বাজিমাত করেছে মেরিনার্সরা। তবে ইস্টবেঙ্গলের সামগ্রিক পারফরম্যান্সের উন্নতি যে হয়েছে, মানছেন সমালোচকরা। সেই উন্নতির ধারা বজায় রেখে চেন্নাইয়িন ম্যাচে তিন পয়েন্ট চাইছেন কনস্ট্যানটাইন। আর জাতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ককে সহকারি হিসেবে পেয়ে ব্রিটিশ কোচ বলছেন, "ভেঙ্কটেশের যোগদানে দল লাভবান হয়েছে। আমার সহকারি হিসেবে জাতীয় দলে চারবছর কাজ করেছে। আমি ওর সঙ্গে কাজ করতে মুখিয়ে রয়েছি।" উল্লেখ্য, 2002-03 মরশুমে লাল-হলুদের জাতীয় লিগ জয়ী দলের সদস্যও ছিলেন ভেঙ্কটেশ ৷