পানাজি, 18 জানুয়ারি : আই লিগের অভিজ্ঞতাকে সঙ্গী করে প্রথমবার আইএসএলে কোচের হটসিটে মারিও রিভেরা। ভারতীয় ক্লাব ফুটবল তাঁর কাছে অপরিচিত নয়। আলেজান্দ্রো মেনেন্দেজ গার্সিয়ার সহকারি হিসেবে পা রেখেছিলেন এ দেশের ক্লাব ফুটবলে। পরবর্তী সময়ে আলেজান্দ্রোর ছেড়ে যাওয়া জুতোয় পা গলাতে হয়েছিল। সেবার পিছিয়ে পড়া ইস্টবেঙ্গলকে ভদ্রস্থ জায়গায় পৌছে দিয়েছিলেন। মাঝে গঙ্গা দিয়ে বয়ে গিয়েছে অনেক জল ৷ আইলিগের বদলে এসসি ইস্টবেঙ্গল এখন আইএসএলে। তবে ইস্টবেঙ্গল সেই তিমিরেই ৷

স্বাভাবিকভাবেই নতুন চ্যালেঞ্জ সামলাতে নিত্যনতুন স্টান্স নিতে হচ্ছে স্প্যানিশ কোচকে। তবে এবার সেই পথে কাঁটা কোভিড। আইএসএল জুড়ে কোভিড শঙ্কার মধ্যে তাঁর দলেরও তিন ফুটবলার কোভিডে আক্রান্ত। বুধবার এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে নামার আগ মাত্র দু'দিন অনুশীলন করাতে পেরেছেন (SC East Bengal will play against FC Goa tomorrow)। দল নিয়ে মাঠে নামার আগে বিদায়ী সহকারী কোচ রেনেডি সিংয়ের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। গত তিন ম্যাচের লড়াকু পারফরম্যান্সকে পরের ধাপে নিয়ে যাওয়াই লক্ষ্য মারিওর। মরশুমের মাঝপথে দলের দায়িত্ব নেওয়া কঠিন বলে মানছেন (Rivera says it is not easy to take charges at mid season)।

রিভেরার কথায়, "আপনি যখন মরশুমের মাঝপথে দায়িত্ব নিচ্ছেন, তার মানে দল ভাল জায়গায় নেই। আমার প্রথম লক্ষ্য দলের মানসিকতা পরিবর্তন করা। দল আগের চেয়ে ভাল জায়গায় রয়েছে। আমি চাইছি ফুটবলারদের মধ্যে থেকে সেরাটা বের করে আনতে ৷"। তাঁর ফুটবল দর্শন টোটাল ফুটবলের সমর্থক।আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে পছন্দ করেন। তাই রক্ষণ এবং আক্রমণের মধ্যে ভারসাম্য নিয়ে এসে প্রতিপক্ষকে টেক্কা দেওয়ার বার্তা লাল-হলুদের নতুন হেডস্যারের। নতুন ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার মার্সেলো রিবেইরো অনুশীলনে যোগ দিলেও দলে থাকবেন না বলে জানিয়েছেন স্প্যানিশ কোচ। এখন দেখার রেনেডি সিং'য়ের লড়াকু ফুটবলে ভর দিয়ে চলতি আইএসএলে প্রথম জয় নিয়ে আসতে পারেন কি না রিভেরা।