ভাস্কো, 17 জানুয়ারি : কোভিড-কাঁটা সরিয়ে অবশেষে দল নিয়ে অনুশীলনে নামতে পারলেন লাল-হলুদের নয়া কোচ মারিও রিভেরা (SC East Bengal start their practice session under new coach Mario Rivera)। স্প্যানিশ কোচ দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে কোভিড-হানায় বারবার বাকি দলগুলোর মতো এসসি ইস্টবেঙ্গলেরও অনুশীলন বন্ধ হয়েছে। হীরা মণ্ডল-সহ দলের চার ফুটবলার আক্রান্ত ভাইরাসে। দলের তরফে বাকিদের জন্য যাবতীয় সাবধানতা এবং সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে। তবে আইএসএল কর্তৃপক্ষ রবিবার অংশগ্রহণকারী দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকের পরে টুর্নামেন্ট স্থগিত করার সিদ্ধান্তে বিরত থেকেছে।

আইএসএল কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তের পর বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করেই বুধবারের এফসি গোয়া ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু করে দিল এসসি ইস্টবেঙ্গল (SC East Bengal will take on FC Goa on Wednesday)। হেড কোচের হটসিটে বসেই মারিও রিভেরাকে মাঠ এবং মাঠের বাইরের বাড়তি চ্যালেঞ্জ সামলাতে হচ্ছে। সহকারী কোচ রেনেডি সিং দল ছেড়েছেন। নেতৃত্ব ছেড়েছেন অরিন্দম ভট্টাচার্য। দলের সবচেয়ে ধারাবাহিক পারফরম্যান্স করা ফুটবলার হীরা মণ্ডল-সহ একাধিক সৈনিক কোভিড আক্রান্ত। হাজারো সমস্যা সামলে দলের পারফরম্যান্সের মানোয়ন্নয়ণের গুরুদায়িত্ব মারিওর কাঁধে।

তাঁর অনুশীলনের প্রথম দিনেই শুভ ঘোষকে পুনরায় দেখা গেল লাল-হলুদের অনুশীলনে। বুধবার এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে হাওকিপের সঙ্গে তাঁকে আপফ্রন্টে জুড়ে দিতে পারেন স্প্যানিশ কোচ। সবমিলিয়ে কোভিড-শঙ্কার মধ্যেও আইএসএলে প্রথম জয়ে চোখ লাল-হলুদের ৷ রেনেডি সিং দলের মধ্যে লড়াকু মেজাজ ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন। এখন দেখার রেনেডির গড়ে যাওয়া ভিতের ওপর জয়ের ইমারৎ মারিও রিভেরা গড়তে পারেন কি না ৷