মেলবোর্ন, 19 জানুয়ারি : টেনিস কোর্টকে বিদায় জানাতে চলেছেন সানিয়া মির্জা ৷ অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে ডাবলসের প্রথম রাউন্ডে হারের পরই দেশের সর্বকালের সেরা মহিলা টেনিস তারকা জানালেন, চলতি মরশুমটাই তাঁর পেশাদার টেনিস কেরিয়ারের শেষ বছর (Sania Mirza says 2022 will be her last season) ৷ তারপরেই ব়্যাকেট তুলে রাখবেন পাকাপাকিভাবে ৷ এদিন নাদিয়া কিচেনকের সঙ্গে জুটি বেঁধে মেলবোর্ন পার্কে প্রথম রাউন্ডে বিদায়ের পরই তাঁর অবসর পরিকল্পনা সামনে আনেন 'সুপার মম' সানিয়া ৷

ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলস মিলিয়ে 6টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালকিন বলেন, "আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এটাই আমার পেশাদার টেনিস কেরিয়ারের শেষ মরশুম ৷ তবে আমি সপ্তাহ ধরে ধরে ভাবতে চাই ৷ জানি না শেষ পর্যন্ত টানতে পারব কি না, তবে ভীষণভাবে চাই মরশুমটা শেষ করতে ৷" সানিয়াই দেশের প্রথম মহিলা টেনিস প্লেয়ার যিনি বাছাই হিসেবে গ্র্যান্ড স্ল্যামে অংশ নিয়েছিলেন (Sania Mirza was the first female Indian to be seeded in a grand slam) ৷ 2006 অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে বাছাই হিসেবে অংশ নেওয়ার আগে 2005 যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি পেয়েছিলেন দেশের টেনিস সুন্দরী ৷

2018 সালের অক্টোবরে পুত্রসন্তানের জন্ম দেওয়ার পর 2020 সালে পেশাদার টেনিসে ফিরেছেন সানিয়া ৷ এদিন ম্যাচের পর সাংবাদিক সম্মেলনে অবসরের কারণ জানাতে গিয়ে হায়দরাবাদি বলেন, "আমার অবসরের পিছনে একগুচ্ছ কারণ রয়েছে ৷ এই সিদ্ধান্তটা ততোটাও সহজ নয় ৷ আমার মনে হয় ছন্দে ফিরতে আমি একটু বেশিই সময় নিচ্ছি ৷ পাশাপাশি আমার ছেলের যেহেতু মাত্র তিন বছর বয়স, তাই মহামারি আবহে তাঁকে নিয়ে দেশ-বিদেশ ঘোরাটা একটু বেশিই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে ৷"

বছর পঁয়ত্রিশের সানিয়া আরও বলেন, "আজ ম্যাচ চলাকালীন বুঝলাম হাঁটু ঠিকঠাক সায় দিচ্ছে না ৷ বিষয়টিকে হারের কারণ হিসেবে ব্যাখ্যা না করলেও বুঝতে পারছি এটা ঠিক হতে সময় লাগবে ৷ কারণ আমার যে বয়স হচ্ছে সেটা অস্বীকার করার জায়গা নেই ৷"