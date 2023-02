কায়রো, 21 ফেব্রুয়ারি: নামের প্রতি সুবিচার করলেন ডিফেন্ডিং বিশ্বচ্যাম্পিয়ন রুদ্রাক্ষ বালাসাহেব পাতিল ৷ কায়রোতে চলতি শ্যুটিং বিশ্বকাপে (ISSF Shooting WC) 10 মিটার এয়ার রাইফেলে সোনা জিতে ভারতের ঘরে তৃতীয় সোনা এনে দিলেন বছর কুড়ির শ্যুটার (Rudrankksh Patil wins individual gold in 10m air rifle event) ৷ সবমিলিয়ে চতুর্থ পদক জিতে শীর্ষে অবস্থান করছে ভারত ৷ 16-8 ব্যবধানে জার্মান প্রতিদ্বন্দ্বী ম্যাক্সিমিলিয়ান উলব্রিখকে হারিয়ে পোডিয়াম শীর্ষে শেষ করলেন রুদ্রাক্ষ (Rudrankksh beats German opponent to clinch the gold medal) ৷

এই নিয়ে টানা দ্বিতীয়দিন চলতি বিশ্বকাপ থেকে সোনা ঘরে তুললেন তরুণ এই শ্যুটার ৷ গতকাল অর্থাৎ সোমবার, 10 মিটার এয়ার রাইফেলের মিক্সড টিম ইভেন্টে আর নর্মদা নীতিনকে সঙ্গে নিয়ে স্বর্ণপদক জিতে নিয়েছিলেন তিনি ৷ বরুণ তোমার এবং রিদম সাঙ্গওয়ান একইদিনে সোনা জিতে নিয়েছিলেন 10 মিটার এয়ার পিস্তল ইভেন্টে ৷

গতকাল জোড়া সোনা জয়ের পরই পদকতালিকার শীর্ষে চলে গিয়েছিল ভারত ৷ এদিন ব্যক্তিগত ইভেন্টে রুদ্রাক্ষর পদক শীর্ষস্থান আরও পোক্ত করল ৷ একটি সোনা এবং রুপো জিতে পদকতালিকার দ্বিতীয়স্থানে রয়েছে হাঙ্গেরি ৷ একটি সোনা জয়ে তৃতীয়স্থানে স্লোভাকিয়া ৷ গত রবিবার ব্যক্তিগত ইভেন্টে সোনা জিতে ভারতের পদকজয়ের খাতা খুলেছিলেন বরুণ তোমার ৷

টুইট করে এদিন রুদ্রাক্ষর সোনা জয় সেলিব্রেট করেছে স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া ৷ ছবি সহযোগে টুইটে তারা লিখেছে, "কায়রোয় অনুষ্ঠিত শ্যুটিং বিশ্বকাপে ভারতের ঘরে আরও একটি সোনা ৷ 10 মিটার এয়ার রাইফেল ইভেন্টে দেশের হয়ে চতুর্থ পদক জিতলেন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন রুদ্রাক্ষ পাতিল ৷" গত অক্টোবরে অভিনব বিন্দ্রার পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতেছিলেন রুদ্রাক্ষ ৷ 262.0 স্কোর করে চলতি বিশ্বকাপের ব়্যাংকিং রাউন্ডেও শীর্ষে শেষ করেছিলেন তিনি ৷ এরপর 629.3 পয়েন্ট স্কোর করে যোগ্যতা নির্ণায়ক পর্বে সপ্তম হয়েছিলেন দেশের শ্যুটিং আকাশের নয়া তারা ৷