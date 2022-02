পানাজি, 23 ফেব্রুয়ারি : 30 পয়েন্ট নিয়ে প্রথম চারে জায়গা কার্যত পাকা ৷ কিন্তু এটিকে মোহনবাগানের লক্ষ্য শীর্ষস্থান দখল করে লিগ শিল্ড উইনার হওয়া ৷ জনি কাউকোর শেষ মিনিটের গোলে গত ম্যাচে কেরালার বিরুদ্ধে পয়েন্ট ভাগ করে নিয়েছিল এটিকে মোহনবাগান (ATK Mohun Bagan drew against Kerala Basters last match)। কিন্তু ওড়িশা এফসি-র বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার পুরো পয়েন্ট তুলে নিয়ে হায়দরাবাদ এফসিকে তাড়া করার কাজটা অব্যাহত রাখতে চায় জুয়ান ফেরান্দোর ছেলেরা (Bagan will play against Odisha FC tomorrow) ৷ চোট কাটিয়ে একাদশে শুরু করার মতো অবস্থায় চলে এসেছেন রয় কৃষ্ণা। প্লে-অফে তাঁকে না-পাওয়া গেলেও ওড়িশার বিরুদ্ধে ফিজিয়ান স্ট্রাইকারকে একাদশে রেখেই ঘুঁটি সাজানোর কথা ভাবছেন বাগানের স্প্যানিশ কোচ ৷

প্রীতম কোটালদের হেডস্যার জানাচ্ছেন, তাদের পাখির চোখ এখন লিগ টেবিলের প্রথম স্থান। দলের প্রতিটি সদস্য কেবল ভালই খেলছেন না, নিংড়ে দিচ্ছেন তাদের। দাবি ফেরান্দোর ৷ দল চোট-আঘাত সমস্যাও ধীরে ধীরে কাটিয় উঠেছে বলে জানালেন এফসি গোয়ার প্রাক্তনী। রয় কৃষ্ণাকে নিয়ে ভাবলেও প্রথম একাদশে তাঁকে খেলাবেন কি না, তা চূড়ান্ত নয় এখনও। দলের ইউরোকাপার জনি কাউকো এখন অনেক বেশি ভরসা দিচ্ছেন। গোল করে এবং করিয়ে সাফল্যের নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠছেন। সবমিলিয়ে মোক্ষম সময়ে ফিনিশ মিডিও জ্বলে খুশি হওয়ার পাশাপাশি আশ্বস্তও তিনি।

ভারতীয় ফুটবলারদের মধ্যে লিস্টন কোলাসো সেরা ফর্মে রয়েছেন। তবে শেষ ম্যাচে তাঁর একাধিক গোল নষ্ট চিন্তা বাড়িয়েছে হেডস্যারের। কোলাসোর খেলায় কিছুটা ক্লান্তির ছাপ। ফেরান্দো তাই সুসাইরাজকে তৈরি রাখছেন। ওড়িশা এফসির জোনাথাস জেসাস নিজের দিনে যে কোনও রক্ষণের দুঃস্বপ্ন। কিন্তু ফেরান্দো বিশেষ একজনকে নিয়ে নয়, পুরো প্রতিপক্ষকে নিয়েই চিন্তা করছেন। লিগ একেবারে লাস্ট ল্যাপে ৷ হাতে আর মাত্র চার ম্যাচ ৷ অবশিষ্ট ম্যাচগুলোতে অপরাজিত আখ্যা ধরে রাখার পাশাপাশি তিন পয়েন্টে চোখ ফেরান্দোর।