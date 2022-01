মেলবোর্ন, 17 জানুয়ারি : চোটের কারণে নেই রজার ফেডেরার ৷ আইনি লড়াইয়ে হেরে দেশে ফিরেছেন নোভাক জকোভিচ ৷ সবমিলিয়ে পুরুষ বিভাগে থ্রি-মাস্কেটিয়ার্সের মাত্র একজনই এবার প্রতিনিধিত্ব করছেন বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে ৷ তিনি রাফায়েল নাদাল ৷ দুই প্রতিদ্বন্দ্বী না-থাকায় কি 2022 অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতে শিখরে পৌঁছনো অনেক বেশি সহজ হয়ে গেল স্প্যানিশ তারকার জন্য ? সে উত্তর সময় দেবে ৷ তবে 21তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের লক্ষ্যে রড লেভার এরিনায় শুরুটা মেজাজেই করলেন রাফা ৷

মার্কিন প্রতিদ্বন্দ্বী মার্কোস গিরনকে স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে দিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে পা রাখলেন নাদাল (Rafael Nadal beats Marcos Giron in the first round) ৷ স্প্যানিশ মায়েস্ত্রোর পক্ষে ম্যাচের ফল 6-1, 6-4, 6-2 ৷ দ্বিতীয় রাউন্ডে ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি থানাসি কোক্কিনাকিস এবং য্যানিক হাফম্যানের মধ্যে বিজয়ীর মুখোমুখি হবেন তিনি ৷

গতবছর ফরাসি ওপেনের শেষ চারে জোকারের কাছে হারের পর এটাই প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম আবির্ভাব ছিল রাফার ৷ কারণ ক্লান্তি এবং চোটের কারণে 2021 উইম্বলডন এবং যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে ছিলেন না তিনি ৷ তবে মেলবোর্ন পার্কে ফিরতে পেরে খুশি 2009 অস্ট্রেলিয়ান ওপেন চ্যাম্পিয়ন ৷

নাদালের পাশাপাশি মহিলাদের সিঙ্গলসে সহজ জয়ে অভিযান শুরু করেছেন অ্যাশলে বার্টি এবং ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন নাওমি ওসাকা (Ashleigh Barty and Naomi Osaka also reached the second round) ৷ ইউক্রেনের লেসিয়া সুরেঙ্কোকে বার্টি হারান 6-0, 6-1 ব্য়বধানে ৷ কলম্বিয়ান প্রতিদ্বন্দ্বীকে ওসাকা হারান 6-3, 6-3 ব্যবধানে ৷