মেলবোর্ন, 28 জানুয়ারি : পারলেন না মাত্তেও বেরেত্তিনি ৷ ইতালির তরুণ তুর্কিকে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে রাফায়েল নাদাল (Rafael Nadal beats Matteo Berrettini in Australian Open semifinal) ৷ শুক্রবার হাইভোল্টেজ সেমিফাইনালে ইতালির প্রতিদ্বন্দ্বীকে 6-3, 6-2, 3-6, 6-3 সেটে হারালেন স্প্যানিশ টেনিস মায়েস্ত্রো ৷ সবমিলিয়ে রজার ফেডেরার এবং নোভাক জকোভিচকে টপকে 21তম গ্র্যান্ড স্ল্য়াম ক্যাবিনেটে আনতে রাফার দরকার আর একটি জয় (Nadal stood one win away from record 21st Grand Slam) ৷ সেই শিখর ছুঁতে রবিবাসরীয় ফাইনালে স্তেফানোস সিসিপাস বনাম দানিল মেদভেদেভের মধ্যে বিজয়ীর মুখোমুখি হবেন স্প্যানিয়ার্ড ৷

বেরেত্তিনির বিরুদ্ধে একটি সেট খোয়াতে হলেও নাদালের জয় এদিন একপেশেই বলা চলে ৷ সেমিফাইনালে টুর্নামেন্টের সপ্তম বাছাইকে 2 ঘণ্টা 56 মিনিটের লড়াইয়ে পর্যুদস্ত করেন রাফা ৷ সেইসঙ্গে ষষ্ঠবারের জন্য পৌঁছে প্রতিযোগিতার ফাইনালে ৷ প্রথম দু'টি সেটে ইতালির তরুণ তুর্কির একাধিক সার্ভিস ব্রেক করে ম্যাচের দখল নেন 20টি মেজরের মালিক ৷ 6-3 এবং 6-2 ব্যবধানে হেলায় প্রথম দু'টি সেট জিতে নেওয়ার পর মনে করা হচ্ছিল রাফার স্ট্রেট সেটে জয় সময়ের অপেক্ষা ৷

কিন্তু তৃতীয় সেটে টুইস্ট আনেন ইতালির পাওয়ার সার্ভার বেরেত্তিনি ৷ নাদালের একটি সার্ভিস ব্রেক করে তৃতীয় সেট 6-3 ব্যবধানে জিতে নেন তিনি ৷ দুরন্ত প্রত্যাবর্তনে চতুর্থ সেটের অষ্টম গেমে বেরেত্তিনির সার্ভিস ব্রেক করেন বছর পঁয়ত্রিশের নাদাল ৷ ইতালিয়ানের পক্ষে আর রোখা সম্ভব হয়নি নাদালকে ৷ 6-3 ব্যবধানে চতুর্থ সেটের সঙ্গে ম্যাচও মুঠোয় পুরে নেন 2009-র চ্যাম্পিয়ন ৷ এখন অপেক্ষা রবিবাসরীয় মেগা ফাইনালের ৷