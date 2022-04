হায়দরাবাদ, 2 এপ্রিল : ঘোষণা হয়ে গেল বহু প্রতীক্ষিত কাতার বিশ্বকাপের দল বা গ্রুপ বিন্যাস ৷ কেমন হয় সেই বিন্যাস, তা দেখার জন্য শুক্রবার ড্র ঘোষণার দিকে তাকিয়েছিল তামাম ফুটবল দুনিয়া ৷ ভারতীয় সময় রাত 11টার আশেপাশে স্পষ্ট হল গ্রুপ বিন্যাসের সম্পূর্ণ চিত্রটা (Qatar World Cup 2022 Draw Announced) ৷ যদিও যোগ্যতা-অর্জনের প্রশ্নে এখনও তিনটি শূন্যস্থানের জন্য 8টি দেশের ভাগ্য ঝুলে রয়েছে (Three Teams Yet To Be Decided For Qatar WC) ৷ তবে ড্র ঘোষণায় তার বিশেষ প্রভাব পড়ল না ৷

32 টি দেশকে ভাগ করা হয়েছে 8টি গ্রুপে ৷ এর মধ্যে গ্রুপ 'ই'তে স্পেন, জার্মানির সঙ্গে রয়েছে এশিয়ান জায়ান্ট জাপান ৷ ইন্টার-কনফেডারেশন প্লে-অফের মাধ্যমে এই গ্রুপের চতুর্থ দলটি নির্বাচিত হবে ৷ তবে চতুর্থ দল যেই হোক না কেন, গ্রুপ 'ই'-কেই 'মরণ গ্রুপ' বলছেন বিশেষজ্ঞরা ৷ হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস দিচ্ছে পর্তুগালের গ্রুপও ৷ গ্রুপ 'এইচ'-এ ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোদের সঙ্গে রয়েছে ঘানা, ঊরুগুয়ে এবং গণতান্ত্রিক কোরিয়া ৷

গ্রুপ 'সি'-তে লিও মেসির আর্জেন্তিনার লড়াই রবার্ট লেওয়ানদোস্কির পোল্যান্ড, মেক্সিকো এবং সৌদি আরবের সঙ্গে ৷ আর গ্রুপ 'ডি'-তে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ফ্রান্সের সহাবস্থান ক্রিশ্চিয়ান এরিকসেনের ডেনমার্ক, তিউনিসিয়ার সঙ্গে ৷ গ্রুপের চতুর্থ দল নির্ধারিত হবে ইন্টার-কনফেডারেশন প্লে-অফের মাধ্যমে ৷ পাঁচবারের বিশ্বসেরা ব্রাজিল গ্রুপ পর্বে খেলবে সার্বিয়া, সুইৎজারল্যান্ড এবং ক্যামেরুনের বিরুদ্ধে ৷

একনজরে কাতারের গ্রুপ বিন্যাস :