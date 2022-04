সাঞ্চেওন (দক্ষিণ কোরিয়া) : রাউন্ড অফ-16 থেকে লক্ষ্য সেন বিদায় নিয়েছিলেন আগেই ৷ কোরিয়া ওপেনে ভারতের আশা বেঁচে ছিল পুসারলা ভেঙ্কট সিন্ধু এবং কিদাম্বি শ্রীকান্তকে ঘিরে ৷ কিন্তু শনিবার শেষ চারে বিদায় নিলেন দেশের দুই প্রথমসারির শাটলারই (PV Sindhu and Kidambi Srikanth lose in Korea Open Semi-finals) ৷ সেইসঙ্গে সুপার 500 ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টে শেষ হল ভারতের অভিযান (Indian campaign ends in Korea Open) ৷

এদিন টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে স্ট্রেট গেমে হারলেন দু'জনেই ৷ বিশ্বের চার নম্বর দক্ষিণ কোরিয়ার 20 বছরের তারকা আন সেইয়ং 48 মিনিটের লড়াইয়ে ধরাশায়ী করলেন সদ্য সুইস ওপেনে খেতাব জেতা সিন্ধুকে (PV Sindhu loses to An Seyoung in semi final) ৷ সিন্ধুর প্রতিদ্বন্দ্বী জিতলেন 21-14, 21-17 ব্যবধানে ৷ অন্যদিকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে রুপোজয়ী কিদাম্বি শ্রীকান্তকে জোনাথন ক্রিস্টি হারালেন মাত্র 50 মিনিটেই (Jonatan Christie beats Kidambi Srikanth) ৷ বিশ্বের সাত নম্বরের পক্ষে ম্যাচের ফল 21-19, 21-16 ৷

সেমিফাইনালে এদিন শুরু থেকেই 'লোকাল গার্ল' সেইয়ং চেপে ধরেন দু'বারের অলিম্পিক পদকজয়ী হায়দরাবাদী শাটলারকে ৷ 3-0 এগিয়ে যাওয়া কোরিয়ান শাটলার সিন্ধুর সঙ্গে পয়েন্টের নিরাপদ ব্যবধান বজায় রেখে 21-14 ব্যবধানে প্রথম গেম জিতে নেন ৷ দ্বিতীয় গেমে পিছিয়ে পড়লেও একটা সময় সমতায় (9-9 ) ফিরেছিলেন সিন্ধু ৷ কিন্তু টানা চারটি পয়েন্ট জিতে গেম তথা ম্যাচের রাশ পুরোপুরি নিজের হাতে নিয়ে নেন বিশ্বের চার নম্বর ৷ শেষমেশ দ্বিতীয় গেম 21-17 ব্যবধানে জিতে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করেন সেইয়ং ৷

যদিও পুরুষ সিঙ্গলসে বিশ্বের সাত নম্বরকে ভালই লড়াই দেন শ্রীকান্ত ৷ প্রথম গেম 19-21 হারের পর দ্বিতীয় গেমে একসময় 14-14 অবস্থায় দাঁড়িয়েছিলেন ক্রিস্টি-শ্রীকান্ত ৷ এরপরই ব্যাপক ছন্দপতন ৷ টানা পাঁচটি পয়েন্ট জিতে শ্রীকান্তের ফাইনালে ওঠার রাস্তা বন্ধ করে দেন ইন্দোনেশিয়ান প্রতিদ্বন্দ্বী ৷ দ্বিতীয় গেমে ভারতীয় শাটলার হারেন 16-21 ব্যবধানে ৷