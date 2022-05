ব্যাংকক, 14 মে : 73 বছরে প্রথমবার পুরুষদের ব্যাডমিন্টন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের (দলগত) ফাইনালে ভারত ৷ যার পোশাকি নাম 'থমাস কাপ '৷ কোয়ার্টার ফাইনালের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে শুক্রবার সেমিফাইনালে 2016 চ্যাম্পিয়ন ডেনমার্ককে 3-2 ব্যবধানে পরাজিত করল ভারতীয় দল ৷ নির্ণায়ক ম্যাচে বিশ্বের 13 নম্বর ব়্যাসমাস গেমকেকে হারিয়ে দেশকে ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী রাখলেন এইচ এস প্রণয় (Prannoy wins decisive match against Denmark to steer India to historic Thomas Cup final) ৷ ইতিহাস গড়তে মূল্যবান অবদান রাখলেন কিদাম্বি শ্রীকান্ত এবং সাত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি/চিরাগ শেট্টি জুটি ৷

কোয়ার্টার ফাইনালে মালয়েশিয়াকে হারিয়ে বৃহস্পতিবারই পদক নিশ্চিত করেছিল ভারতের পুরুষ দল ৷ যা 1979-পর প্রথমবার ৷ যদিও ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ের শুরুতে এদিন হোঁচট খেতে হয় তাদের ৷ অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন ভিক্টর অ্যাক্সেলসেনের কাছে স্ট্রেট গেমে হেরে যান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পদকজয়ী লক্ষ্য সেন (Lakshya Sen lost to Viktor Axelsen in the opening match of semifinal) ৷ তবে দেশের পয়লা নম্বর ডাবলস জুটির হাত ধরে সেমিতে জোরাল প্রত্যাবর্তন করে ভারত ৷

এরপর বিশ্বের চার নম্বর আন্দ্রেস আন্তোনসেনকে তিন গেমের লড়াইয়ে হারিয়ে ভারতকে 2-1 এগিয়ে দেন শ্রীকান্ত ৷ এক ঘণ্টা 20 মিনিটের লড়াইয়ে ড্যানিশ তারকাকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে রুপোজয়ী হারান 21-18, 12-21, 21-15 ব্যবধানে (K Srikanth beats Andres Antosen) ৷ তবে নির্ণায়ক ম্যাচে ব়্যাংকিংয়ে দশ ধাপ এগিয়ে থাকা গেমকের কাছে প্রথম গেম হেরে বসেন প্রণয় ৷

কিন্তু তাঁর প্রত্যাবর্তনের কথা ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের ইতিহাসে লেখা থাকবে স্বর্ণাক্ষরে ৷ নির্ণায়ক ম্যাচে প্রণয়ের পক্ষে ম্যাচের ফল 13-21, 21-9, 21-12 ৷ ফাইনালে পৌঁছনোর পর ভারতীয় দলকে টুইটে শুভেচ্ছা জানায় ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া ৷ তারা লেখে, "কোটি-কোটি মানুষের স্বপ্নপূরণ হল এইমাত্র ৷" রবিবার ফাইনালে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ইন্দোনেশিয়ার সামনে শ্রীকান্তরা (India will take on Indonesia in the final on Sunday) ৷