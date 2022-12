দোহা, 1 ডিসেম্বর: এক ম্যাচ বাকি থাকতেই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে শেষ ষোলো ৷ তবু গ্রুপের শেষ ম্যাচে শুক্রবার দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে চিন্তায় ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পর্তুগাল (Portugal to face South Korea on Friday) ৷ শেষ ম্যাচে পয়েন্ট না-পেলে রাউন্ড অফ 16-য় মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা ব্রাজিলের ৷ কিন্তু নক-আউটের শুরুতেই সাম্বা চ্যালেঞ্জ সামলাতে কে চায় ? ব্যতিক্রম নয় 2016 ইউরোপ সেরারাও ৷ ব্রাজিল হার্ডলস এড়াতে তাই শুক্রবার যেনতেন প্রকারে পয়েন্ট চাইছে ফার্নান্দো স্যান্তোসের ছেলেরা ৷ এক পয়েন্ট পেলেই গ্রুপ শীর্ষে থেকে পরের রাউন্ডে যাওয়া নিশ্চিত, সেক্ষেত্রে এড়ানো যাবে হলুদ-ঝড়ের আতঙ্ক ৷ সবমিলিয়ে গ্রুপের শেষ ম্যাচে এশীয় শক্তির বিরুদ্ধে নামার আগে সাবধানী পর্তুগিজরা (Portugal looking to avoid Brazil by winning the last group match) ৷

দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে পর্তুগালের বর্ষীয়ান কোচ ফার্নান্দো স্যান্তোস (Fernando Santos) বলছেন, "আমাদের যদি নিতান্তই ব্রাজিলের সম্মুখীন হতে হয় সেক্ষেত্রে দুই সেরা দলের লড়াই দেখবে ফুটবল বিশ্ব ৷ কিন্তু আমরা চাইছি প্রতিযোগিতার পরের দিকে ব্রাজিল চ্যালেঞ্জ সামলাতে ৷" সেক্ষেত্রে যে তিনি দলের প্রথম সারির ফুটবলারদের একাদশে রেখেই কোরিয়ার বিরুদ্ধে নামবেন সেটা একপ্রকার নিশ্চিত ৷ একমাত্র ব্যতিক্রম ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো (Cristiano Ronaldo) ৷ এমন আভাস ঊরুগুয়ের বিরুদ্ধে জয়ের পরই দিয়ে রেখেছিলেন পর্তুগালের কোচ ৷

বছর সাঁইত্রিশের তারকাকে নক-আউট পর্যায়ের শুরুতে পুরোদমে পেতে চেষ্টার ত্রুটি রাখছে না ম্যানেজমেন্ট ৷ বুধবার দলের বাকি ফুটবলারদের সঙ্গে অনুশীলনের পরিবর্তে জিম সেশনে সময় দিয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো ৷ গন্সালো রামোস, আন্দ্রে সিলভাদেরও প্রথম একাদশে থাকার সম্ভাবনা ক্ষীণ ৷ তবে সুয়ারেজদের বিরুদ্ধে জোড়া গোল করা ব্রুনোকে রেখেই কোরিয়ার বিরুদ্ধে একাদশ সাজাচ্ছেন স্যান্তোস ৷

পক্ষান্তরে রোনাল্ডোদের বিরুদ্ধে জয় ছাড়া পরের রাউন্ডে যাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই সন হিউং মিনদের ৷ আবার জিতলেই যে শেষ ষোলো নিশ্চিত, তেমনটাও নয় ৷ সেক্ষেত্রে ঊরুগুয়ের বিরুদ্ধে ঘানার ফলাফলের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে তাঁদের ৷ শেষ ম্যাচে ড্র করলেই পর্তুগালের সঙ্গে গ্রুপ-এইচ থেকে পরের রাউন্ড নিশ্চিত করবে আফ্রিকার দেশটি ৷