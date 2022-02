ওয়ারশ, 26 ফেব্রুয়ারি : ইউক্রেনে আগ্রাসনের বিরোধিতায় আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহলে কোণঠাসা ভ্লাদিমির পুতিন ৷ ইউক্রেনে রুশ ক্ষেপনাস্ত্র বর্ষণের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পশ্চিমা দেশগুলির নিন্দা বর্ষিত হচ্ছে রাশিয়ার উপর ৷ ইউক্রেনে রুশ সেনার হামলার বিরোধিতায় ময়দানও ৷ শুক্রবার দুবাই চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে প্রবেশ করে রাশিয়ারই ছেলে আন্দ্রে রুবলেভ ক্যামেরার লেন্সে লিখেছিলেন 'নো ওয়ার প্লিজ' ৷ রাশিয়ার প্রতি একরাশ ঘৃণা ছুঁড়ে দিয়ে সেদেশের এয়ালাইন সংস্থার সঙ্গে চুক্তি ছিন্ন করেছে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ৷ এবার মস্কোয় গিয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে 2022 বিশ্বকাপে প্লে-অফ খেলার ব্যাপারে বেঁকে বসল পোল্যান্ড (Poland will not play their World Cup play off against Russia in Moscow) ৷

শনিবার পোলিশ ফুটবল ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট সেজারি কুলেস্জা ঘোষণা করেছেন রাশিয়ায় গিয়ে প্লে-অফ খেলবে না পোল্যান্ড ৷ তিনি এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, "ভাবার সময় পেরিয়ে গিয়েছে ৷ এবার প্রতিক্রিয়া জানানোর সময় এসেছে ৷ ইউক্রেনে রুশ আগ্রাসনের কারণে পোল্যান্ড ফুটবল দল রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের প্লে-অফে অংশ নেবে না ৷" আগামী 24 মার্চ মস্কোয় রাশিয়ার মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল রবার্ট লেওয়ানদোস্কিদের ৷

বৃহস্পতিবার সুইডেন এবং চেক প্রজাতন্ত্র ফুটবল ফেডারেশনের সঙ্গে একজোট হয়ে ফিফার দ্বারস্থ হয়েছে পোলিশ ফুটবল ফেডারেশন ৷ কারণ এই চারটি দেশের মধ্যে একটি দেশই কাতার বিশ্বকাপের টিকিট পাবে ৷ সেক্ষেত্রে রাশিয়া যদি পোল্যান্ডকে হারিয়ে দেয়, তাহলে সুইডেন এবং চেক প্রজাতন্ত্রের মধ্যে বিজয়ীকে বিশ্বকাপের যোগ্যতা-অর্জনের জন্য রাশিয়ার মাটিতেই খেলতে হবে আগামী 29 মার্চ ৷ কিন্তু কোনও অবস্থাতেই পুতিনের দেশে যেতে রাজি নয় তারা ৷ তারা ফিফা এবং উয়েফার কাছে বিকল্প ব্যবস্থা আয়োজনের আহ্বান জানিয়েছে (A joint statement from Poland, Sweden and Czech demand alternative solutions to FIFA and UEFA) ৷

আরও পড়ুন : হামলার জের, রুশ এয়ারলাইনের সঙ্গে চুক্তি ভাঙল লাল ম্যাঞ্চেস্টার

এ বিষয়ে পোলিশ তারকা রবার্ট লেওয়ানদোস্কিও যুদ্ধের বিরোধিতায় সুর চড়িয়ে ফেডারেশনের সঙ্গে থাকারই বার্তা দিয়েছেন ৷ তাঁর কথায়, "খেলার মাঠে যা কিছু সুন্দর তা সবসময়ই যুদ্ধবিরোধী ৷"