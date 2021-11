ঋষিকেশ, 30 নভেম্বর : অল ইন্ডিয়া মহিলা হকি টুর্নামেন্ট (All India Women's Hockey Tournament) ঘিরে হুলুস্থুল কাণ্ড উত্তরাখন্ডের ঋষিকেশে ৷ সোমবার তিনদিন ব্যাপী মহিলা হকি টুর্নামেন্টের ফাইনালে বচসায় জড়ান দু'দলের দুই খেলোয়াড় (Brawl Breaks Out In A Hockey Match In Rishikesh) ৷ পরিস্থিতি গড়ায় হাতাহাতিতে ৷ এক মহিলা খেলোয়াড় হকি স্টিক দিয়ে বিপক্ষের খেলোয়াড়কে সজোরে আঘাত করলে ঘটনায় গুরুতর জখম হন তিনি ৷ আহত অবস্থায় সংশ্লিষ্ট মহিলা খেলোয়াড়কে হাসপাতালে পাঠাতে হয় ৷

সোমবার তিনদিন ব্যাপী ওই মহিলা হকি টুর্নামেন্টর ফাইনালে (All India Women's Hockey Tournament Final)) মিরাটের মুখোমুখি হয়েছিল কলকাতা ৷ খেলার চলাকালীন কোনও কারণে ঝামেলার সূত্রপাত হলে শিবানি নামে মিরাটের এক খেলোয়াড় প্রতিপক্ষ কলকাতার মমতা নামে একজন খেলোয়াড়কে হকি স্টিক দিয়ে হাতে সজোরে আঘাত করে বসেন ৷ ঘটনায় গুরুতর জখম হন মমতা ৷ অবস্থা বেগতিক দেখে তড়িঘড়ি তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হয় ৷

তবে টুর্নামেন্টের আয়োজকদের তরফে দাবি করা হয়েছে ঘটনা তেমন গুরুতর নয় ৷ কলকাতার খেলোয়াড়টির চোট তেমন গুরুতর নয় বলেই দাবি তাদের ৷ প্রাথমিক চিকিৎসার পর কলকাতার খেলোয়াড়টিকে ছেড়ে দেওয়া হয় ৷ প্রাথমিকভাবে ম্যাচটি বাতিল করা হলেও পরে দু'দলকেই চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করে টুর্নামেন্ট কর্তৃপক্ষ ৷