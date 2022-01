মেলবোর্ন, 16 জানুয়ারি : রড লেভার এরিনায় টানা চতুর্থবার খেতাব জয়ের স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেল ৷ আইনি লড়াইয়ে হেরে অস্ট্রেলিয়া ছাড়লেন নোভাক জকোভিচ (Novak Djokovic leaves Australia after court rejects visa appeal) ৷ করোনা টিকা না নেওয়ায় সেদেশে প্রবেশের পর থেকেই সার্বিয়ান টেনিস তারকার ভিসা বাতিল করে অস্ট্রেলিয়া সরকার ৷ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম দফায় ফেডেরাল কোর্টের রায় গিয়েছিল 'জোকার'-র পক্ষেই ৷ কিন্তু দ্বিতীয় দফায় বড়সড় ধাক্কা খেলেন সার্বিয়ান ৷

সোমবার স্থানীয় সময় সন্ধেবেলা প্রথম ম্যাচে খেলতে নামার কথা ছিল জকোভিচের (Djokovic was scheduled to play his first match on Monday) ৷ লক্ষ্য ছিল রজার ফেডেরার, রাফায়েল নাদালকে ছাপিয়ে রেকর্ড 21তম মেজর জয় ৷ কিন্তু শুরুর আগেই সব শেষ ৷ সর্বকালের অন্যতম সেরা টেনিস প্লেয়ারের সঙ্গে একটি রাষ্ট্রের দিনকয়েকের আইনি লড়াই থামল বটে ৷ তবে শেষমেশ যেটা ঘটল তা টেনিস অনুরাগীদের কাছে অনাকাঙ্ক্ষিতই বলা চলে ৷

বিদায়বেলায় দেওয়া এক বিবৃতিতে 'জোকার' জানান, ফেডেরাল কোর্টের রায়ে তিনি হতাশ, তবে অস্ট্রেলিয়া ছাড়ার ব্যাপারে তিনি সমস্তরকম সহযোগিতা করতে প্রস্তুত ৷ 20টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক আরও বলেন, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আমার দিকে সকলের নজর থাকায় খুব একটা স্বস্তিবোধ করছিলাম না ৷ এবার মনে হয় সকলের নজর টুর্নামেন্টে থাকবে, যে টুর্নামেন্টকে আমি বড্ড ভালবাসি ৷"

টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করতে চলা সমস্ত প্রতিযোগী, ম্যাচ অফিসিয়াল, স্বেচ্ছাসেবকদের শুভেচ্ছা জানিয়ে মেলবোর্ন বিমানবন্দর থেকে দুবাইগামী বিমানে ওঠেন নোভাক ৷ সেখান থেকে ইউরোপ ৷ প্রথম দফায় আদালতের রায় টেনিস তারকাক পক্ষে গেলেও অভিবাসন মন্ত্রী অ্যালেক্স হক নিজ ক্ষমতাবলে পুনরায় জকোভিচের ভিসা বাতিল করেন ৷ এ যাত্রায় আবেদন করে সাড়া পেলেন না বিশ্বের পয়লা নম্বর টেনিস তারকা ৷