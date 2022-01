কলকাতা, 12 জানুয়ারি : করোনা পজিটিভ জেনেও সাক্ষাৎকারে অংশ নেওয়ার কথা স্বীকার করলেন সার্বিয়ান টেনিস তারকা নোভাক জকোভিচ ৷ তবে, সেটা দীর্ঘদিনের করা কমিটমেন্টের কারণেই করেছেন বলে জানিয়েছেন নোভাক (Novak Djokovic Admits Meeting Journalist When He Had Covid) ৷ প্রসঙ্গত, অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে খেলতে মেলবোর্নে নামার পর, বিমানবন্দরেই আটকানো হয় নোভাক জকোভিচকে ৷ সেখানে ডবল ভ্যাকসিনেশন না থাকায় কোভিড সংক্রান্ত ছাড়পত্রও ছিল না তাঁর কাছে ৷ সেই কারণে নোভাকের ভিসা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে ৷

এর পরেই নোভাকের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ ওঠে ৷ বলা হয়, করোনা আক্রান্ত হওয়ার পরেও তিনি একটি টেনিস টুর্নামেন্টে অতিথি হিসেবে অংশ নিয়েছিলেন ৷ সেই সব অভিযোগ খারিজ করে, নিজের পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন সার্বিয়ান টেনিস তারকা (Novak Djokovic Clarify His Side about Visa Cancellation of Australia) ৷ জানিয়েছেন, গত 14 ডিসেম্বর বেলগ্রেডে একটি বাস্কেট বল টুর্নামেন্টে অতিথি হিসেবে গিয়েছিলেন ৷ সেখান থেকে ফেরার পরের দিন তিনি জানতে পারেন, ওই টুর্নামেন্টে অনেকে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৷ এর পর 16 ডিসেম্বর তিনি ব়্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করান ৷ সেই টেস্টের রিপোর্ট নেগেটিভ আসে ৷ তবে, তিনি নিয়ম মেনে আরটি-পিসিআর করান ৷

নোভাক জানিয়েছেন, পরের দিন তিনি বেলগ্রেডে একটি টেনিস টুর্নামেন্টে অতিথি হিসেবে গিয়েছিলেন ৷ বাচ্চাদের টুর্নামেন্ট ছিল বলে, ফের একবার ব়্যাপিড অ্যান্টিজেন পরীক্ষা করান নোভাক ৷ তখনও তাঁর রিপোর্ট নেগেটিভ আসে ৷ তাঁর মধ্যে কোন উপসর্গ ছিল না ৷ এমনকি ওই টুর্নামেন্টে থাকাকালীন তাঁর কাছে কোভিড পজিটিভ হওয়ার কোনও খবর ছিল না বলে জানিয়েছেন নোভাক ৷ ওই টুর্নামেন্ট থেকে ফেরার পর তিনি জানতে পারেন তাঁর আরটি-পিসিআর পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে ৷

এর পরেই নোভাক স্বীকার করেন যে, পরেরদিন 18 ডিসেম্বর করোনা পজিটিভ জেনেও তিনি বেলগ্রেডে নিজের টেনিস সেন্টারে একটি সাক্ষাৎকারে অংশ নিয়েছিলেন ৷ কারণ, অনেকদিন আগে থেকে তিনি ওই সাক্ষাৎকারের জন্য কথা দিয়ে রেখেছিলেন ৷ নিজের সাফাইয়ে তিনি জানান, ওই সাক্ষাৎকার তিনি দিয়েছিলেন কেবলমাত্র সাংবাদিককে নিরাশ করতে চাননি বলে ৷ আর নিজের কোভিড আক্রান্ত হওয়ার কথাও তিনি জানিয়ে ছিলেন ৷ আর সাক্ষাৎকারের সময় তিনি মাস্ক পরে, সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেছিলেন ৷ কেবলমাত্র ফোটোশুটের সময় মাস্ক খুলে ছিলেন ৷ আর তার পর তিনি বাড়ি ফিরে নির্ধারিত সময়ের জন্য নিজেকে আইসোলেশনে রেখেছিলেন ৷ পাশাপাশি নিজের বাকি সব কাজকর্ম পিছিয়ে দিয়েছিলেন ৷

পাশাপাশি, মেলবোর্ন বিমানন্দরে তাঁর আগের সফর নিয়ে যে সমস্যা তৈরি হয়েছিল, তা পুরোটাই ভুল তথ্য পেশ করার জন্য হয়েছে বলে জানিয়েছেন নোভাক ৷ তিনি জানান, অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছে তাঁর আগের সফরসূচি নিয়ে যে সমস্যা হয়েছে, তা সম্পূর্ণভাবে নোভাকের সাপোর্ট টিমের কারণে ৷ যা তিনি অভিবাসন বিভাগের আধিকারিকদের জানিয়েছিলেন বলেও ইনস্টাগ্রামের লম্বা বিবৃতিতে উল্লেখ করেছেন ৷ নোভাকের কথায়, অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়ার আগে তাঁর সফর সম্পর্কে যে তথ্য পেশ করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণভাবে প্রশাসনের গাফিলতি ৷ সফর নিয়ে ভুল বক্সে টিক করেছে প্রশাসন ৷ যা নিয়ে তাঁর এজেন্ট অভিবাসন বিভাগে ক্ষমাও চেয়েছিলেন ৷ এটা পুরোপুরি মানুষের দ্বারা এবং ভুলবশত হওয়া গাফিলতি বলে জানিয়েছেন নোভাক ৷

প্রসঙ্গত, অস্ট্রেলিয়ার আন্তর্জাতিক কোভিডবিধি অনুযায়ী, সে দেশে যাওয়ার 14 দিন আগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কোথাও সফর করতে পারবেন না ৷ অভিযোগ নোভাক জকোভিচ 2 জানুয়ারি স্পেন গিয়েছিলেন ৷ মূলত সেই কারণেই তাঁর ভিসা বাতিল করে দেওয়া হয় ৷ তবে, সেই সব তথ্য ভুল বলে দাবি করেছেন নোভাক ৷ পাশাপাশি, এই সমস্যার সমাধানের জন্য আদালতের নির্দেশ মেনে, আজ তাঁর সাপোর্ট টিম অস্ট্রেলিয়া সরকারকে প্রয়োজনীয় অন্যান্য নথি জমা দিয়েছে ৷

এ নিয়ে প্রাক্তন অজি লেগ স্পিনার শেন ওয়ার্ন টুইটারে প্রশ্ন তুলে ছিলেন ৷ যেখানে নোভাকের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ সঠিক ? নাকি ভিক্টোরিয়া প্রশাসনের ভুলেই নোভাককে সমস্যায় পড়তে হয়েছে ? প্রশ্ন করেন ওয়ার্ন ৷ তবে, আজকে বিশ্বের এক নম্বর টেনিস তারকার দীর্ঘ পোস্টের পর সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গিয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে ৷

তবে, এই পরিস্থিতিতে তাঁর পরিবার খুবই উদ্বগ্ন বলে জানিয়েছেন টেনিস তারকা ৷ তবে, তাঁরা ধীরে ধীরে এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছেন বলে জানিয়েছেন নোভাক জকোভিচ ৷