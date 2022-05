লন্ডন, 21 মে : 2022 উইম্বলডনের ম্যাচে টেনিসের বিশ্ব ব়্যাঙ্কিংয়ে কোনও পয়েন্ট যোগ হবে না (No Ranking Points in Wimbledon 2022) ৷ এমনটাই ঘোষণা করেছে বিশ্ব টেনিস অ্যাসোসিয়েশন এবং অ্যাসোসিয়েশন অফ প্রফেশনালস ৷ কারণ হিসাবে বলা হয়েছে, উইম্বলডনের আয়োজক অল ইংল্যান্ড ক্লাব রাশিয়া ও বেলারুশের টেনিস খেলয়াড়দের টুর্নামেন্টে নির্বাসিত করেছে ৷ তাই এ বছরের উইম্বলডনের হার জিতে বিশ্ব টেনিস ব়্যাঙ্কিংয়ে কোনও পয়েন্ট যোগ বা বাতিল হবে না (No Ranking Points in Wimbledon 2022 Due to Russia and Belarus Banned from Tournaments) ৷ বিশ্ব টেনিস অ্যাসোসিয়েশন এবং অ্যাসোসিয়েশন অফ প্রফেশনালসের এই সিদ্ধান্তে হতবাক হয়েছে টেনিস বিশ্ব ৷ বলা হচ্ছে, এই সিদ্ধান্তে টেনিসের সবচেয়ে প্রাচীনতম গ্র্যান্ড স্লাম টুর্নামেন্টের প্রতি অবিচার করা হচ্ছে ৷

ভারতীয় সময় শুক্রবার রাতে ডব্লুটিএ এবং এটিপি তাদের এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করে ৷ আর তাও ফরাসি ওপেন শুরু ঠিক দু’দিন আগে ৷ আর ফরাসি ওপেন শেষ হলেই আগামী 27 জুন থেকে লন্ডনের মাটিতে ঘাসের কোর্টে শুরু হবে উইম্বলডন ৷ ফলে এই এ বারের উইম্বলডন কেবল একটি প্রদর্শনী টুর্নামেন্টে পরিণত হবে বলেই মনে করছে টেনিস বিশ্ব ৷ কারণ, এই টুর্নামেন্টের সেরা বা রানার্স আপ কেউই বিশ্ব ব়্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি করতে পারবেন না ৷

তবে, এর পরেও এই টুর্নামেন্টের জৌলুস এতটুকুও কমবে না বলেই মত টেনিসের প্রাক্তন থেকে শুরু করে বর্তমান খেলোয়াড় এমনকি অনুরাগীদের ৷ কারণ, উইম্বলডন নামটাই যথেষ্ট এর আভিজাত্য বজায় রাখার জন্য ৷ সেখানে কোনও ব়্যাঙ্কিং পয়েন্ট থাকল, কি না থাকল ? তাতে কিছু যায় আসে না ৷ চিরাচরিত সাদা পোশাক পরে বিশ্বের তাবড় টেনিস খেলোয়াড়রা যখন সবুজ ঘাসের কোর্টে নামবেন, তখন এর ঐতিহ্য এবং গৌরবই এর আভিজাত্যের প্রমাণ দেবে ৷