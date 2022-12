দোহা, 10 ডিসেম্বর: লুসেইল আইকনিক স্টেডিয়াম থেকে কাতারের এডুকেশন সিটি স্টেডিয়ামের দূরত্ব গাড়িতে মেরেকেটে ঘণ্টাখানেক ৷ শুক্রবার লুসেইলে বিশ্বকাপের দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে লিও নায়ক হয়ে ওঠার আগে এডুকেশন সিটিতে চর্চায় আরেক লিও ৷ মদ্রিচদের (Luka Modric) কাছে হেরে ব্রাজিলের পিজন ডান্সের অকাল সমাপতনকে ছাপিয়েও লিওকে নিয়ে সারাদিন আলোচনা চলল ইন্টারনেটে ৷ ক্রোট তারকা ইভান পেরিসিচের (Ivan Prisic) পুত্রসন্তান লিও একজন নেইমার-ভক্ত ৷ এদিন ক্রোয়েশিয়ার জয়ের পর ছোট্ট লিও লাফিয়ে উঠেছিল কি না, জানা নেই ৷ তবে নেইমারের গোলে সে আহ্লাদিত হয়েছিল, তা নিশ্চিত ৷ হারের পর মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে দানি আলভেজের কাঁধে যখন মাথা গুঁজেছেন নেইমার, ঠিক তখন পরাজিত নায়কের কাঁধে ভরসার হাত রাখলেন ছোট্ট লিও (Neymar consoled by Perisic's son after QF loss) ৷

প্রথমটায় নিরাপত্তারক্ষীরা আটকালেও খেয়াল করতেই নেইমার বাড়িয়ে দিলেন হাত ৷ এরপর স্বপ্নের নায়কের কাঁধে হাত রেখে লিও হয়তো বললেন, "কষ্ট পেও না, ফিরে এসো নিজস্ব অহংয়ে। দেখিয়ে দাও তুমি চ্যাম্পিয়ন।" যা নেইমারকে কতোটা তাতাল জানা নেই, কিন্তু দিনের শেষে লিও জিতিয়ে দিয়ে গেল ফুটবলকেই ৷ সান্ত্বনা পেয়ে নেইমারের ঠোঁটের কোণে তখন হালকা হাসি ! হতাশায় আনন্দ খুঁজে পেলেন আলভেজও। যে ভিডিয়ো এখন ঘুরছে ফুটবল অনুরাগীদের মুঠোফোনে।

ক্রোট গোলরক্ষক লিভাকোভিচের (Dominic Livakovic) কমপক্ষে আটটি সেভ এদিন ম্যাচ নিয়ে যায় অতিরিক্ত সময়ে ৷ 106 মিনিটে কার্যত একক মুন্সিয়ানায় নেইমারের নয়নাভিরাম গোলে এগিয়ে গিয়েছিল ব্রাজিল। তবে হাল ছাড়েনি গতবারের রানার্সরা ৷ দারুণভাবে ম্যাচে ফিরে আসে ক্রোয়েশিয়াও। ম্যাচ শেষের তিন মিনিট আগে পেতকোভিচের গোল ম্যাচ নিয়ে যায় টাইব্রেকারে। আর সেখানেই পিছিয়ে পড়ে টানা দ্বিতীয়বার কোয়ার্টার থেকে বিদায় নিতে হয় ব্রাজিলকে (Brazil knocked out from world cup QF for the second time in a row) । তবে এবার কি এবার ইতিহাস বদলাতে পারবেন মদ্রিচরা? ফুটবল বিশ্ব কি পাবে নয়া চ্যাম্পিয়নকে? যাবতীয় উত্তর দেবে সময়। তবে আপাতত সৌহার্দ্যের ছবিতে জমজমাট কাতার।