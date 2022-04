আমস্টারডাম, 4 এপ্রিল : প্রস্টেট ক্যানসারে আক্রান্ত নেদারল্যান্ডস কোচ লুইস ভ্যান গাল ৷ অথচ দলের ফুটবলাররাই জানেন না সে কথা ৷ শুধু তাই নয়, মারণ ক্যানসারকে বয়েই কাতার বিশ্বকাপে দলের সঙ্গে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে বর্ষীয়ান কোচের ৷ রবিবার জার্মানির প্রথম সারির এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া ডাচ কোচের সাক্ষাৎকারে হতবাক ফুটবল অনুরাগীরা (Netherlands Coach Louis van Gaal Diagnosed With Prostate Cancer) ৷

2020 তাঁর শরীরে এই রোগ নির্ণয় হওয়ার পর ইতিমধ্যে রেডিয়েশন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে তাঁকে যেতে হয়েছে বলে জানিয়েছেন মেম্ফিস ডিপাইদের কোচ ৷ সাক্ষাৎকারে ভ্যান গাল বলেন, "ক্যানসার এখন আমার জীবনের অঙ্গ হয়ে গিয়েছে ৷ শেষ দু'বছরে মৃত্যুকে খুব কাছ থেকে দেখেছি বলে মনে হয় ৷ দলের ছেলেরা মনে করে আমি সুস্থ, কিন্তু আদৌ তা নয় ৷"

তবে শেষ দু'বছরে এইসব অভিজ্ঞতা তাঁকে আরও শক্তিশালী করেছে বলেও মানছেন ডাচ কোচ ৷ আর সেই মনের জোরকে সঙ্গী করেই কাতার বিশ্বকাপে নেদারল্যান্ডসের ডাগ-আউটে বসার স্বপ্ন দেখছেন বার্সেলোনা-ম্যান ইউ'য়ের প্রাক্তন কোচ (Van Gaal still plans to lead his team at the World Cup in Qatar) ৷ 2020 ইউরোয় অকাল বিদায়ের পর তৃতীয়বারের জন্য ডাচদের কোচের হটসিটে বসেছেন লুইস ভ্যান গাল ৷

কাতারে বিশ্বকাপ আয়োজনকে 'ফিফার হাস্যকর সিদ্ধান্ত' আখ্যা দিয়ে গত মাসে বিতর্কেও জড়িয়েছিলেন ডাচ কোচ ৷ এদিকে ভ্যান গালের সুস্থতা কামনা করে পাশে দাঁড়িয়েছে ম্যান ইউ ৷ ডাচ কোচের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছেন কিংবদন্তি গ্যারি লিনেকারও ৷