ইউজিন, 22 জুলাই: পদক জিতে পোডিয়াম ফিনিশ করতে পারবেন কি না জানা নেই, তবে প্রথমবার বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে জায়গা করে নিলেন নীরজ চোপড়া (Neeraj Chopra qualifies for maiden World Championships final) । ইতিহাস গড়ে ফাইনালে দেশজ হিসেবে নীরজের সঙ্গী হলেন রোহিত যাদব । এই প্রথম দেশের জোড়া জ্যাভলিন থ্রোয়ার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে প্রবেশ করলেন (Rohit Yadav Joins Chopra In Javelin Final at World Athletics Championships)।

ইউজিনে চলতি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে বৃহস্পতিবার গ্রুপ এ-র যোগ্যতা নির্ণায়ক পর্বে 88.39 মিটার বর্শা ছোড়েন নীরজ । যা তাঁর কেরিয়ারের তৃতীয় সর্বাধিক । চলতি মরশুমে কেরিয়ার বেস্ট 89.30 মিটার দূরত্ব ছুড়ে পাভো নুর্মি গেমসে রুপোজয়ী নীরজ বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে পদকজয়ের অন্যতম দাবিদার । ইতিহাস গড়ে ফাইনালে পৌঁছনোর পর রবিবার অনুরাগীদের সেই আস্থাতেই সিলমোহর দিতে নামবেন নীরজ । অন্যদিকে, গ্রুপ বি-তে অটোমেটিক কোয়ালিফিকেশন মার্ক থেকে বেশ কিছুটা পিছিয়ে থাকলেও 80.42 মিটার ছুড়ে ফাইনালে প্রবেশ করলেন রোহিত যাদবও । তবে পদকজয়ের জন্য, বিশেষ করে সোনার পদকের জন্য নীরজের দিকেই চেয়ে ক্রীড়া অনুরাগীরা ।

যোগ্যতা-অর্জন পর্বে সামগ্রিকভাবে দ্বিতীয়স্থানে শেষ করেন নীরজ । 89.91 মিটার ছুড়ে শীর্ষে থেকে ফাইনালে পৌঁছেছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন অ্যান্ডারসন পিটার্স । স্বাভাবিকভাবেই পোডিয়াম শীর্ষে ফিনিশ করতে ফাইনালে কঠিন লড়াই অপেক্ষা করছে নীরজের জন্য । তবে আত্মবিশ্বাসী সোনপথের বছর চব্বিশের তারকা ।

ফাইনালে পৌঁছে টোকিয়ো অলিম্পিক্সের সোনাজয়ী বলছেন, "শুরুটা ভাল হয়েছে । ফাইনালে আমি একশো শতাংশ উজাড় করে দিতে চাই । প্রত্যেকটা দিন একটা নতুন দিন । আমি কেবল সেরাটা দিতে চাই । আমরা জানি না নিজেদের দিনে কে কতদূরে ছুড়বে ।"