লন্ডন, 18 এপ্রিল : 14 মে ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে লিভারপুলের বিরুদ্ধে এফএ কাপের ফাইনাল খেলতে নামবে চেলসি (Chelsea will Play FA Cup Final Against Liverpool on 14th May in Wembley Stadium) ৷ তার আগে ইংলিশ প্রিমিয়র লিগের এই দলটির নতুন মালিকানা নিশ্চিত করত হবে ৷ আগামী 4 সপ্তাহের মধ্যে ক্লাবকে নতুন মালিকানায় লিভারপুলের বিরুদ্ধে ফাইনালে অংশ নিতে বলা হয়েছে (Needs to Complete Sale of Chelsea FC inside Four Weeks Before FA Cup Final) ৷ রবিবার পশ্চিম লন্ডনের এই ক্লাবটি ক্রিস্টাল প্যালেসকে এফএ কাপের সেমিফাইনালে 2-0 গোলে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে ৷

এই মুহূর্তে ক্লাবের রাশিয়ান মালিক রোমান অ্যাব্রামোভিচের উপর সম্পূর্ণ বিষয়টি নির্ভর করছে ৷ দরপত্র পেশ করা 3টি সংস্থা এই মুহূর্তে অপেক্ষায় রয়েছে ৷ চেলসি ক্লাবের মালিকানার জন্য দরপত্রের ন্যূনতম আর্থিক রাশি 3 বিলিয়ন পাউন্ড রাখা হয়েছে ৷ যা মার্কিন ডলারে প্রায় 4 বিলিয়ন ৷ অর্থাৎ, 400 কোটি ডলার ৷ এর উপরে দরপত্রে যে সংস্থা যত বেশি আর্থিক রাশির প্রস্তাব দেবে তারাই চেলসির পরবর্তী মালিকানা পাবে ৷

আরও পড়ুন : Premier League : ক্লাব কেরিয়ারের 50তম হ্যাটট্রিকে ‘নরউইচ বধ’ রোনাল্ডোর

মালিকানার দৌড়ে থাকা সংস্থাগুলি আংশিকভাবে ও খেলোয়াড় নিয়োগ-সহ পুরো ক্লাব তাদের কতটা বিনিয়োগ করবে ? তার মূল্যায়ন করা হচ্ছে ৷ সেই মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করেই দরপত্র খোলার পর জানানো হবে, কারা চেলসির পরবর্তী মালিকা পেতে চলেছে ৷ তবে, তা আগামী 14 মে’র আগে করতে হবে ৷ 14 মে এফএ কাপের ফাইনালে ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামের ভিভিআইপি বক্সে নতুন মালিকদের সামনে মাঠে নামবে চেলসি ৷ যে ম্যাচের উপর নির্ভর করছে খেলোয়াড় থেকে সাপোর্ট স্টাফ অনেক ভাগ্য ৷