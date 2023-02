জাতীয় আইস স্কেটিং প্রতিযোগিতা

কিন্নর (হিমাচলপ্রদেশ), 4 ফেব্রুয়ারি: হিমাচলের কিন্নর জেলার নাকো লেকে নতুন বিশ্ব রেকর্ড তৈরি হল (National Ice Skating Competition in Kinnaur Nako lake) ৷ 12 হাজার ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই লেকে আজ থেকে জাতীয় স্তরের আইস স্কেটিং প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে (Ice Skating Games at 12 Thousand Feet Height in Nako lake) ৷ এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন দেশের 15টি রাজ্য থেকে আসা 70 জন খেলোয়াড় ৷ এমন পরিস্থিতিতে এখানে শূন্যের নীচে ৷ আর হিমাঙ্কের নীচের এই তাপমাত্রায় আইস স্কেটিং উপভোগ করছেন প্রতিযোগীরা ৷

সর্বোচ্চ এবং দীর্ঘতম ট্র্যাকের জন্য বিশ্ব রেকর্ড

নাকো লেকটি 12 হাজার ফুট উচ্চতায় অবস্থিত ৷ এই লেকে বিশ্বের সর্বোচ্চ এবং দীর্ঘতম আইস স্কেটিং ট্র্যাকে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে ৷ আন্তর্জাতিক স্কেটিং প্রতিযোগিতার প্যারামিটারের অধীনে এই ট্র্যাকটি তৈরি করা হয়েছে ৷ এমন পরিস্থিতিতে প্রথমবারের জন্য নাকো লেকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই প্রতিযোগিতা ৷ নাকো লেকে বিশ্বের সর্বোচ্চ এবং দীর্ঘতম আইস স্কেটিং ট্র্যাক তৈরির জন্য রেকর্ড তৈরি হয়েছে ৷

আইএসএআই আইস স্কেটিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে

এই চ্যাম্পিয়নশিপটি হিমাচল আইস স্কেটিং অ্যাসোসিয়েশন এবং পুরগিউল আইস স্কেটিং অ্যাসোসিয়েশন নাকোর যৌথ উদ্যোগে আইস স্কেটিং অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া আয়োজন করেছে ৷ এই নাকো লেকে তাপমাত্রা মাইনাস 18 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি ৷ হিমাঙ্কের নীচের এই তাপমাত্রায় আইস স্কেটাররা তাঁদের প্রতিভা দেখাচ্ছেন ৷

নাকো লেকের মনোরম শোভা

রবিবার প্রতিযোগিতা শেষ হবে

ইন্ডিয়ান আইস স্কেটিং অ্যাসোসিয়েশন এই জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় যাওয়া সমস্ত খেলোয়াড়দের থাকার এবং খাবারের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করেছে ৷ 2 দিন ধরে চলা এই প্রতিযোগিতা আগামিকাল অর্থাৎ, 5 ফেব্রুয়ারি শেষ হবে ৷ প্রতিযোগিতার সেরাদের পুরস্কৃত করা হবে ৷

খেলাধূলা এবং পর্যটনের উন্নয়ন

এই প্রতিযোগিতা থেকে একদিকে যেখানে কিন্নরের যুবকরা একটি ভাল প্লাটফর্ম পাচ্ছে ৷ পাশাপাশি, স্থানীয় যুবকদের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি হচ্ছে ৷ হিমাচল আইস স্কেটিং অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রোশন লাল জানান, আজ থেকে নাকো-তে আইস স্কেটিং প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে ৷ সেখানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিযোগীরা অংশ নিয়েছেন ৷ আইস স্কেটিং অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার সহযোগিতায় এটা সম্ভব হয়েছে বলে জানান তিনি ৷