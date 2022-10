মুম্বই, 30 অক্টোবর: ভারতীয় ফুটবলের সামগ্রিক উন্নতিতে প্রয়াসী হল কেন্দ্রীয় সরকার ৷ তৃণমূল স্তর থেকে উন্নতির লক্ষ্যে বিশ্ব ফুটবলের গভর্নিং বডি ফিফা-র সঙ্গে হাত মিলিয়ে 'ফুটবল ফর স্কুলস' উদ্যোগ গ্রহণ করল কেন্দ্র ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর (Gianni Infantino) উপস্থিতিতে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের 'ফুটবল 4 স্কুলস'-এর মউ চুক্তি এদিন স্বাক্ষর হয়ে গেল মুম্বইয়ে ৷ বাণিজ্যনগরীতে রবিবার সেই মাহেন্দ্রক্ষণের সাক্ষী থাকলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান (Ministry of Education signed an MoU with FIFA and AIFF for the ‘Football4Schools’ initiative in India) ৷

এছাড়াও ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবে (Kalyan Chaubey), কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক (Nisith Pramanik), স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক কেশরকর-সহ ফেডারেশনের অন্যান্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন এই বিশেষ অনুষ্ঠানে ৷ মউ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী এদিন বলেন, "পড়াশোনার পাশাপাশি মূলধারার খেলাধুলোর প্রতি বারংবার মনোযোগী হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ জীবনের একটি ধারা হিসেবে খেলাধুলোকে তুলে ধরার যে লক্ষ্য প্রধানমন্ত্রীর, 'ফুটবল 4 স্কুলস' সেই লক্ষ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ৷"

উল্লেখ্য, এই মুহূর্তে দেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ফিফা অনূর্ধ্ব-17 মহিলা বিশ্বকাপ ৷ ঠিক সে সময় বিশ্ব ফুটবলের নিয়ামক সংস্থার সহযোগিতায় 'ফুটবল ফর স্কুলস' পথচলা শুরু করায় উচ্ছ্বসিত কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ৷ ধর্মেন্দ্র প্রধান আরও জানান, দেশে ফুটবল খুবই জনপ্রিয় একটি খেলা ৷ আর 'ফুটবল ফর স্কুলস' দেশীয় ফুটবলের সামগ্রিক বিকাশের বিষয়টি মাথায় রেখে খুদেদের ইতিবাচক অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে ৷