ম্যাঞ্চেস্টার, 11 এপ্রিল : তিনি বদমেজাজি ৷ তিনি অহংকারি ৷ অথচ ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর সমর্থকরা বড়াই করেন তাঁর এই স্বভাবের জন্যই ৷ কিন্তু শনিবার গুডিসন পার্কে ম্যাচ হারের পর ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড মহাতারকা যা করলেন, তার নিন্দা না করে পারবেন না ক্রিশ্চিয়ানোর অতিবড় সমর্থকও ৷ এভারটনের কাছে হারের পর শনিবার মাঠ ছাড়ার সময় এক খুদে সমর্থকের মোবাইল আছড়ে ফেলে দেন পর্তুগিজ মহাতারকা ৷ ঘটনায় এবার ম্যান ইউ ফুটবলারের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করল মার্সিসাইড পুলিশ (Merseyside police investigate Ronaldo phone incident in United loss) ৷

ঘটনার পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাঁর হতাশার বহিঃপ্রকাশের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলেন রোনাল্ডো (Cristiano Ronaldo issued an apology for his outburst on Saturday) ৷ যদিও পুলিশি তদন্ত এড়াতে পারলেন না তিনি ৷ গ্যালারিতে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এবং খুদে সমর্থকের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে রবিবার ঘটনার তদন্ত শুরু করার কথা জানিয়েছে মার্সিসাইড পুলিশ ৷ এদিকে ঘটনার পর থেকে তাঁর সন্তান অবসাদে ভুগছেন বলে দাবি করেছেন অটিস্টিক আক্রান্ত সমর্থকের মা ৷

মার্সিসাইড পুলিশের মুখপাত্র ঘটনার তদন্তের পরিপ্রেক্ষিতে বলেন, "অনুসন্ধান চলছে ৷ আমাদের আধিকারিকরা লিভারপুল ফুটবল ক্লাবের সঙ্গে আলোচনা করে সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করার চেষ্টা করছেন ৷ পাশাপাশি প্রত্যক্ষদর্শীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে খতিয়ে দেখা হচ্ছে আদৌ কোনও অপরাধ সেখানে হয়েছে কি না ৷"

আরও পড়ুন : ‘লাইব’-এ না-খুশ অনুরাগীরা, ব্যাপক ট্রোলের মুখে বিশ্বকাপের ম্যাসকট

এদিকে ভুল বুঝতে পেরে রোনাল্ডো আগেই ইনস্টায় ক্ষমা চেয়ে লেখেন, "কঠিন সময় আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখা ভীষণ দুরহ একটি কাজ ৷ তা সত্ত্বেও আগামী প্রজন্মের কাছে উদাহরণ রেখে যেতে আমাদের আরও সহনশীল, শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিৎ ৷ তাই আমি ওই সমর্থকের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি ৷ পাশাপাশি সম্ভব হলে ফেয়ার-প্লে'র নিদর্শন হিসেবে সংশ্লিষ্ট সমর্থককে আগামিদিনে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে একটি ম্যাচ দেখার আমন্ত্রণ জানাতে চাই ৷"