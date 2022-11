মুম্বই, 6 নভেম্বর: আরব সাগরের পাড়ে সাহসী ফুটবল হুগো বুমোস, কার্ল ম্যাকহিউ, জনি কাউকোদের ৷ আর সেই ফুটবল দিয়েই ম্যাচে দু'বার পিছিয়ে পড়েও মিশন মুম্বই থেকে পয়েন্ট নিয়ে ফিরছে এটিকে মোহনবাগান ৷ সুযোগ নষ্ট না-করলে ম্যাচটা জিততেও পারত মেরিনার্স ৷ সে যাইহোক, আইল্যান্ডারদের ডেরা থেরে এক পয়েন্টই বা কম কীসের। মুম্বই সিটি এফসি'র বিরুদ্ধে এটিকে মোহনবাগান নাটকীয় ম্যাচ শেষ হল 2-2 (MCFC vs ATK MB match ends to a draw)। এটিকে মোহনবাগানের হয়ে গোল জনি কাউকো​ এবং কার্ল ম্যাকহিউ'য়ের।

শুভাশিস বসুকে টপকে ম্যাচের চতুর্থ মিনিটে ছাংতের দুরন্ত ভলিতে পিছিয়ে পড়ে সবুজ-মেরুন (Chhangte scores for MCFC) ৷ ডার্বি জয়ের পরের ম্যাচে পয়েন্ট হারানো ময়দানের প্রাচীন প্রবাদ। তার ওপর যদি বল বারে লেগে ফিরলে সমস্যা বাড়ে বৈকি ৷ কিন্তু ফেরান্দোর ছেলেরা চোখে চোখ রেখে জারি রেখেছিল লড়াই ৷ 47 মিনিটে সমতায় ফেরে এটিকে মোহনবাগান। জনি কাউকোর শট মেহতাব সিংয়ের পায়ে লেগে জালে যায়।কিন্তু 72 মিনিটে অ্যাওয়ে ম্যাচে ফের পিছিয়ে পড়ে তারা (Kauko equalises for Green and Maroon) ৷ গ্রিফিতসের গোলে এগিয়ে যায় মুম্বই। 74 মিনিটে পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নামা লেনি রডরিগেজের লাল কার্ড সমস্যা বাড়ায় বাগানে।

লেনি রডরিগেজের লাল কার্ড দেখে বেরিয়ে যাওয়ার পরে মনে হচ্ছিল ডার্বির পরে সবুজ-মেরুন বুঝি ফের হারের অন্ধকারে। বাকি সময় দশজনে খেললেও মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে পয়েন্ট এল সবুজ-মেরুনের নাছোড় মনোভাবের সৌজন্যে । সংখ্যায় পিছিয়ে পড়ে কুঁকড়ে যাওয়া নয়, বরং প্রত্যাঘাত শানিয়ে 88 মিনিটে কার্ল ম্যাকহিউয়ের (Carl McHugh) গোলে ড্র করে মাঠ ছাড়ল জুয়ান ফেরান্দোর ছেলেরা । যা আগামীর অক্সিজেন হয়ে রইল।