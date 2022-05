ম্যাঞ্চেস্টার, 8 মে : 1995-96 মরশুমের পর থেকে প্রতিবছর চ্যাম্পিয়ন্স লিগে যোগ্যতা অর্জন করেছে ম্য়াঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ৷ শনিবার প্রিমিয়র লিগে ব্রিংটনের কাছে 4-0 গোলে হেরে এবার সেই রাস্তাই বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ অর্থাৎ, আগামী মরশুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নেই তিনবারের ইউরোপ সেরারা ৷ একইসঙ্গে রোনাল্ডো আগামী মরশুমে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে থাকলে দু'দশক পর গ্রহের অন্যতম সেরা ফুটবলারকে ছাড়াই হবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ (Ronaldo might miss out on the Champions League for the first time in 20 years) ৷

উয়েফার নিয়ম বলছে, প্রিমিয়র লিগের প্রথম চার দল চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অংশ নেবে ৷ অন্য দুটি দল খেলবে ইউরোপা লিগ এবং একটি দল কনফারেন্স কাপে ৷ এছাড়াও নিয়ম বলছে, আরেকটি দলের ভাগ্যেও চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অংশ নেওয়ার রাস্তা খুলে যেতে পারে ৷ কিন্তু রোনাল্ডোদের সাম্প্রতিক পরিস্থিত বলছে, সেই রাস্তাও কার্যত বন্ধ ৷ দলের পারফরম্য়ান্স চলতে থাকলে হয়ত আগামী মরশুমে ইউরোপা লিগ নয়, কনফারেন্স কাপে খেলবে রেড ডেভিলসরা ৷

2021-এর গ্রীষ্মে ম্যান ইউ'য়ের সঙ্গে দু'মরশুমের চুক্তিতে জুভেন্টাস ছেড়েছিলেন ক্রিশ্চিয়ানো ৷ 2002-03 মরশুমে স্পোর্টিং সিটিতে থাকার সময় ইউরোপ সেরা হওয়ার লড়াইয়ে নামতে পারেননি ‘সিআরসেভেন’ ৷ তারপরে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলদাতার নামের পাশে রয়েছে 5টি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ট্রফিও ৷ 20 বছর পর হয়তো সেখানেই থাকবেন না টুর্নামেন্টের সফলতম খেলোয়াড় ৷

চলতি মরশুমে এখনও পর্যন্ত 56টি গোল হজম করেছে ফার্নান্দেজ, কাভানিরা ৷ 1992 মরশুমের পর প্রিমিয়র লিগের একটি সংস্করণে সবচেয়ে বেশি গোল খেয়েছে ম্যান ইউ ৷ 1981 সালের পর বাইরের মাঠে টানা 5টি ম্যাচ হারতে হয়েছে ৷ প্রথম দল হিসেবে একই মরশুমে ওয়াটফোর্ড, ব্রিংটনের কাছে 4টি করে গোল খেতে হয়েছে ৷ 6 পয়েন্টে পিছিয়ে থাকলেও ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে ওয়েস্ট হ্যাম ৷ ফলে লাল জার্সিধারীদের রাস্তা ক্রমশ কঠিন হচ্ছে ৷

ঘরোয়া লিগে 64 পয়েন্টে শেষ করাই এতদিন ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের সবচেয়ে খারাপ রেকর্ড ছিল ৷ চলতি মরশুমে সেই রেকর্ডও টপকে গিয়েছে ম্যান ইউ ৷ শেষ ম্যাচ জিতলেও 61 পয়েন্টে শেষ করবে ক্লাব ৷ এই অবস্থার মধ্যেও দলের পর্তুগিজ মহাতারকার পা থেকে চলতি মরশুমে এসেছে মোট 24টি গোল ৷ যা একমাত্র আশা দিচ্ছে সমর্থকদের ৷