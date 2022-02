পানাজি, 13 ফেব্রুয়ারি : এর আগে পরিবর্ত হিসেবে খেললেও প্রথম থেকে শুরু করেননি ৷ তবে সোমবার কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে শুরু করতে পারেন ফ্রান সোতা ৷ প্রাক ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই আভাস দিলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ মারিও রিভেরা (Fran Sota may start against KBFC tomorrow)। ভুকোমানোভিচের দলের বিরুদ্ধে স্প্যানিশ মিডফিল্ডারকে শুরু থেকে খেলিয়ে দলের আক্রমণে শক্তি বাড়াতে চান লাল-হলুদ কোচ। সেক্ষেত্রে স্ট্রাইকার মার্সেলো রিবেইরার উপর কোপ পড়তে পারে আগামিকালের ম্যাচে।

সোমবার আইএসএলে লাল-হলুদ ব্রিগেডের প্রতিপক্ষ পয়েন্ট টেবিলে পাঁচ নম্বরে (SC East Bengal will take on Kerala Blasters FC on Monday) ৷ 14 ম্যাচ থেকে আপাতত 23 পয়েন্ট তাদের ঝুলিতে ৷ সোমবার ইস্টবেঙ্গলকে হারালে প্রথম চারের দরজা খুলে যাবে আব্দুল সামাদদের সামনে। এসসি ইস্টবেঙ্গল অবশ্য প্রতিপক্ষকে নিয়ে না-ভেবে নিজেদের মেলে ধরায় বেশি মনোযোগী। কোচ মারিও রিভেরা বলেছেন, "বাকি চারটি ম্যাচের মধ্যে তিনটে ম্যাচই পয়েন্ট টেবিলে উপরের দিকে থাকা দলের বিরুদ্ধে। যদিও তা নিয়ে আমরা চিন্তা করছি না। প্রতিটি দল আমাদের লড়াই সম্পর্কে অবগত। আমাদের লক্ষ্য নিজেদের পারফরম্যান্স আরও ভাল করা, যাতে প্রতিপক্ষের কাজ কঠিন হয়।"

শেষ দু'ম্যাচে কঠিন লড়াই ছুড়ে দিলেও কাঙ্খিত জয় আসেনি। ওড়িশা এফসির বিরুদ্ধে হারের পর লাল-হলুদ হেডস্যার জানিয়েছিলেন, তাঁরা জয় পাওয়ার জন্য সব কিছুই করেছেন, শুধু জয়টা পাননি। কেরালার বিরুদ্ধে সেই খামতি মেটাতেই মরিয়া দল। স্কোয়াডের সকল ফুটবলারই সুস্থ। তবে ম্যাচ ফিট কাদের নিয়ে 'মানজাপ্পারা'দের বিরুদ্ধে নামবেন, সেটা সোমবারই স্থির করবেন রিভেরা। পয়েন্ট টেবিলে নয়ে রয়েছে এসসি ইস্টবেঙ্গল। বাকি চার ম্যাচ নিয়মরক্ষার। যতটা বেশি সম্ভব পয়েন্ট কুড়িয়ে লিগ টেবিলে ভদ্র অবস্থানে শেষ করতে চাইছে লাল-হলুদ।