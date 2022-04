লন্ডন, 7 এপ্রিল : হতে পারে ফুটবলের অন্যতম কলঙ্কিত অধ্যায় এটি ৷ কিন্তু নিঃসন্দেহে দিয়েগো মারাদোনার বর্ণময় কেরিয়ারের সবচেয়ে চর্চিত ঘটনা 'হ্যান্ড অফ গড' ৷ 1986 বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রয়াত ফুটবলের রাজপুত্রের বিতর্কিত সেই গোল আজও তুফান তোলে চায়ের কাপে ৷ ঘটনার 36 বছর পর নিলামে উঠছে ফুটবল আর্জেন্তাইন মহাতারকার বিতর্কিত সেই গোলের জার্সি (Maradona's Hand Of God jersey will be auctioned on 20th April) ৷

আগামী 20 এপ্রিল অনলাইনে বিকোবে মারাদোনার 'হ্যান্ড অফ গড' জার্সি ৷ নিলামকারী সংস্থার (Sotheby) অনুমান 4 মিলিয়ন পাউন্ডেরও বেশি মূল্যে বিকোতে পারে এই জার্সি (Auctioneer says the jersey could fetch more than 4 million pounds) ৷ সংস্থার এক আধিকারিক নিলাম প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, খেলাধুলোর ইতিহাসে হ্যান্ড অফ গড যেমন আইকনিক মুহূর্ত, এই জার্সিও তেমনই অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্মারক হয়ে থেকে যাবে ৷

আরও পড়ুন : যুবভারতীতে সবুজ-মেরুন সমর্থকদের গোল উপহার দিতে চান রয় কৃষ্ণা

উল্লেখ্য, মেক্সিকো সিটিতে 1986 বিশ্বকাপের ওই সেমিফাইনালে ফুটবলের রাজপুত্র আরও একটি গোল করেছিলেন ৷ গোটা ইংল্যান্ড দলটাকে নিজেদের অর্ধে টেনে দুর্গের শেষ প্রহরী পিটার শিলটনকে পরাস্ত করেছিলেন তিনি ৷ 2002 বিশ্ব ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা যাকে 'শতকের সেরা গোল' আখ্যা দিয়েছিল ৷