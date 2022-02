ম্যাঞ্চেস্টার, 25 ফেব্রুয়ারি : ইউক্রেনে রুশ আগ্রাসন শুক্রবার দ্বিতীয়দিনে পড়ল ৷ গতকাল ডনবাস অঞ্চল, চের্নোবিল পারমাণবিক কেন্দ্র প্রভৃতি দখলে নেওয়ার পর এদিন ইউক্রেনের রাজধানী শহর কিয়েভে প্রবেশ করেছে রুশ সেনা ৷ বিশ্বের কৃটনৈতিক মহলে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ইউক্রেন হামলার সিদ্ধান্ত এ যাবৎ ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছে ৷ সব স্তর থেকে মস্কোর কাছে যুদ্ধ বন্ধের আবেদন জানানো হচ্ছে ৷ প্রভাব পড়েছে খেলার মাঠেও ৷ রাশিয়া থেকে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনাল সরে যাওয়ার পর প্রিমিয়র লিগ জায়ান্ট ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড তাদের চুক্তি ছিন্ন করল রুশ এয়ারলাইন সংস্থার সঙ্গে (Manchester United cancel their sponsorship deal with Russian state-owned airline) ৷

বৃহস্পতিবার রুশ এয়ারলাইনের বিমান গ্রেট ব্রিটেনের সীমানা প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন সেদেশের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন ৷ আর শুক্রবার অ্যারোফ্লোটের সঙ্গে 40 মিলিয়ন পাউন্ডের চুক্তি ছিন্ন করল 'রেড ডেভিলস' ৷ এক বিবৃতিতে শুক্রবার একথা জানিয়েছে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর ক্লাব ৷

লাল ম্যাঞ্চেস্টারের তরফ থেকে প্রকাশিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "ইউক্রেনে যা ঘটছে সে দিকে আলোকপাত করে রাশিয়ান এয়ারলাইন অ্যারোফ্লোটের সঙ্গে স্পনসরশিপ চুক্তি ছিন্ন করল ক্লাব ৷ বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা যে সকল সমর্থক এই যুদ্ধের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত, তাদের জন্য ক্লাব সমব্যথী একইসঙ্গে উদ্বিগ্ন ৷" 2013 অ্যারোফ্লোটের সঙ্গে প্রথম চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল ম্যান ইউ ৷ এরপর 2017 দু'পক্ষ চুক্তি পুনর্নবীকরণ করে (Two parties signed a renewal of the deal in 2017) ৷

এদিকে রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের ঘটনায় পুতিনের দেশ থেকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনাল ফ্রান্সে সরিয়ে নিয়ে গেল ইউরোপিয়ান ফুটবলের গভর্নিং বডি উয়েফা (UEFA) ৷ সেন্ট পিটার্সবার্গের ক্রেস্তোস্কি স্টেডিয়ামের পরিবর্তে 2021-22 চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে ফ্রান্সের সেন্ট ডেনিসে ৷