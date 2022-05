ম্যাঞ্চেস্টার, 22 মে : জয় তুলে নাও, তাহলে আর কারও মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে না ৷ খেতাব দখলে রাখতে সামনে ছিল সহজ একটা হিসেব ৷ সেই ভাবনা মাথায় রেখেই বাজিমাত করে গেল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ৷ দু'গোলে পিছিয়ে পড়েও ঘরের মাঠে অ্যাস্টন ভিলাকে পালটা তিন গোল দিয়ে অষ্টমবারের জন্য প্রিমিয়র লিগ খেতাব ঘরের তুলল 'স্কাই ব্লুজ' (Manchester City beat Aston villa to retain the Premier League title) ৷ ইতিহাদে প্রিমিয়র লিগের নির্ণায়ক ম্যাচে প্রতিপক্ষকে 3-2 গোলে হারাল ম্যান সিটি (Man City beat Aston Villa by 3-2) ৷

অন্য ম্যাচে উলভসের বিপক্ষে লিভারপুলকে কেবল জিতলেই হত না, সিটির পয়েন্ট নষ্টের প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছিল তারা ৷ উলভসের বিরুদ্ধে পিছিয়ে পড়ে জয় দিয়েই শেষ করল জুর্গেন ক্লপের ছেলেরা ৷ তবে সিটি জিতে যাওয়ায় কাপ আর ঠোঁটের দূরত্বটা রয়েই গেল ৷ একইসঙ্গে মরশুমে চতুর্মুকুট জয়ের স্বপ্ন অধরাই রইল 'রেডস'-দের ৷ অ্যানফিল্ডে এদিন উলভসকে 3-1 গোলে হারাল লিভারপুল ৷

গোলের পর সেলিব্রেশন গুন্দোয়ান-জেসুসের

তবে ম্যান সিটির খেতাব জয় এদিন সহজে আসেনি ৷ দুই অর্ধে দু'টি গোল করে গুয়ার্দিওলার কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলে দেয় অ্যাস্টন ভিলা ৷ কিন্তু খেতাব জয়ের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে পিছনে ফিরে তাকানোর পক্ষপাতী ছিলেন না ডি ব্রুয়েনা, গ্যাব্রিয়েল জেসুসরা ৷ 76 থেকে 81 মিনিট, মাত্র পাঁচ মিনিটে খেলার সম্পূর্ণ চালচিত্র বদলে দিয়ে ট্রফি ক্যাবিনেটে আরও একবার প্রিমিয়র লিগ খেতাব তুলে নেয় সিটি ৷

সিটি সমর্থকের সেলিব্রেশন

দু'গোলে পিছিয়ে থাকা সিটির খেতাব নিশ্চিত হয় ইকে গুন্দোয়ান এবং রড্রির সৌজন্যে ৷ 76 এবং 81 মিনিটে জোড়া গোল করে যান গুন্দোয়ান ৷ 78 মিনিটে গোল করেন রড্রি ৷ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সেমিফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদের কাছে নাটকীয় হারের পর প্রিমিয়র লিগ খেতাব জয়ে এদিন স্বভাবতই উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠে সিটির ফুটবলাররা ৷