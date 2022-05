লন্ডন, 18 মে : সাউদাম্পটনের ঘরের মাঠে লিভারপুল কোনওভাবে পা-হড়কালে মঙ্গলবারই খেতাব উঠে যেত ম্যান সিটির হাতে ৷ কিন্তু এফএ কাপ জয়ের রেশ ধরে এদিন সাউদাম্পটনকে হারিয়ে প্রিমিয়র লিগের খেতাবি লড়াই লিগের শেষদিন পর্যন্ত জিইয়ে রাখল 'দ্য রেডস' (Liverpool beat Southampton to take title race to final day) ৷ পিছিয়ে পড়েও এদিন সাউদাম্পটনকে 2-1 গোলে হারাল জুর্গেন ক্লপের ছেলেরা (Liverpool beat Southampton by 2-1) ৷ একইসঙ্গে চলতি মরসুমে ঐতিহাসিক 'চতুর্মুকুট' জয়ের সম্ভাবনা জারি রইল তাদের ৷

পয়েন্ট হারালে খেতাব জয়ের সম্ভাবনা শেষ ৷ চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়েও মঙ্গলবার অ্যাওয়ে ম্যাচে রিজার্ভ দলে আস্থা রেখেছিলেন ক্লপ ৷ ম্যাচের 13 মিনিটে ন্যাথান রেডমন্ডের গোলে পিছিয়েও পড়ে লিভারপুল ৷ তবে 27 মিনিটে তাকুমি মিনোমিনোর গোলে জোরাল প্রত্যাবর্তন করে ক্লপের দল ৷

দ্বিতীয়ার্ধে জোয়েল মাটিপের গোলে ট্রফি জয়ের সম্ভাবনা জিইয়ে রাখে 19 বারের চ্যাম্পিয়নরা ৷ রবিবার লিগের শেষ ম্যাচে 90 পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থাকা পেপ গুয়ার্দিয়োলার সিটি খেলবে অ্যাস্ট ভিলার বিরুদ্ধে (Man City will play against Aston Villa on final day) ৷ একইসময়ে 89 পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয়স্থানে অবস্থান করা লিভারপুল মুখোমুখি হবে উলভসের (Liverpool will take on Wolves on Sunday) ৷

অর্থাৎ, শেষ ম্যাচে ভিলার বিরুদ্ধে ড্র করলেই খেতাব ধরে রাখবে 'স্কাই ব্লুজ' ৷ পক্ষান্তরে তিন মরসুমে দ্বিতীয়বারের জন্য প্রিমিয়র লিগ খেতাব ঘরে তুলতে লিভারপুলকে কেবল জিতলেই হবে না, ভিলার বিরুদ্ধে সিটির হারের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে ৷