বুয়েনস আইরস, 20 ডিসেম্বর: মানুষ ঘুমিয়ে যা দেখে সেটাই স্বপ্ন, নাকি কিছু পাওয়ার প্রত্যাশায় দু'চোখের পাতা এক করতে না-পারলে সেটাকে স্বপ্ন বলে? প্রশ্নটা নেহাত অমূলক নয় ৷ বিশ্বকাপ জিতে দেশে ফেরার পর লিওনেল মেসির (Lionel Messi) সাম্প্রতিতম যে ছবি সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হল, তা দেখে পরেরটাতেই সিলমোহর দিতে হয় ৷ স্বপ্ন জড়িয়ে ঘুমোচ্ছেন লিও ৷ স্বপ্ন অর্থাৎ বিশ্বকাপ ট্রফি ৷ মঙ্গলের সন্ধেয় আর্জেন্তিনা ফুটবলের বরপুত্রের ট্রফি জড়িয়ে ঘুমনোর ছবি ভাইরাল হল আন্তর্জালে (Lionel Messi sleeps with FIFA World Cup trophy) ৷

ক্লাব এবং দেশের জার্সিতে সবকিছু জেতা হয়ে গেলেও অধরা বিশ্বকাপ ট্রফি গলায় কাঁটার মত খচখচ করে এতদিন বিঁধত লিওর ৷ অধরা মাধুরীর স্বপ্নে কত রাত যে দু'চোখের পাতা এক করেননি, তা কেবল মেসিই জানেন ৷ অবশেষে গত রবিবার ধরা দিয়েছে সেই কাঙ্খিত ট্রফি ৷ তারপর থেকেই ক্লাউড নাইনে মেসি, ক্লাউড নাইনে পুরো আর্জেন্তিনা ৷

মধ্যরাতে বীরের সংবর্ধনায় দেশে ফেরার পর এদিন বিশ্বকাপ ট্রফি জড়িয়েই ঘুমিয়েছিলেন কাতার বিশ্বকাপের সেরা ফুটবলার ৷ প্রাতঃরাশও সারলেন সোনালি ট্রফিকে বাহুডোরে নিয়ে ৷ এরপর সেইসব ছবি সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করলেন মেসি স্বয়ং (Messi posted a series of pic on insta) ৷

পেনাল্টি শুট-আউটে ফ্রান্সকে হারিয়ে 36 বছর বিশ্বকাপ ট্রফি পুনরুদ্ধার করেছে লা-আলবিসেলেস্তে (Argentina beat France to win the WC after 36 years) ৷ যার পুরোভাগে নেতৃত্ব দিয়েছেন এলএম ৷ বিশ্বজয়ের পর মেসির শেয়ার করা ট্রফি লিফটিংয়ের ছবি নয়া রেকর্ড গড়েছে ইনস্টাগ্রামে ৷ কোনও অ্যাথলিটের ইনস্টা পোস্টে এ যাবৎ সর্বাধিক লাইকের নজির জুড়ে গিয়েছে মেসির নামের সঙ্গে ৷ এবার ট্রফি জড়িয়ে মেসির ঘুমের ছবিও কী গড়বে নয়া রেকর্ড? বলবে সময় ৷