দুবাই, 8 জানুয়ারি : ফিফা বর্ষসেরা ফুটবলার 2021’র (Fifa Mens Player Award 2021) জন্য মনোনীত হলেন লিওনেল মেসি ৷ সেইসঙ্গে এই তালিকায় রয়েছেন ইজিপশিয়ান তারকা ফুটবলার মহম্মদ সালাহ এবং পোল্যান্ডের তারকা ফুটবলার রবার্ট লেওনডস্কি ৷ তবে, ফিফার বর্ষসেরা ফুটবলারের লড়াইয়ে জায়গা পেলেন না ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো (No Place for Cristiano Ronaldo in Fifa Mens Player Award) ৷

ফুটবলার জীবনে অনেক পুরস্কার পেয়েছেন লিওনেল মেসি (Leonel Messi Nominate for Fifa Mens Player Award) ৷ কেবল ফিফার বর্ষসেরা ফুটবলার হওয়া হয়ে ওঠেনি তাঁর ৷ এবার সেই প্রতীক্ষার অবসান হতে পারে ৷ অবশেষে তাঁর নাম সেরা 3 মনোনীত ফুটবলারদের মধ্যে এল ৷ 2021 এর ফিফার সেরা ফুটবলারের জন্য মনোনীত হয়েছেন তিনি ৷ আর্জেন্টিনাকে কোপা আমেরিকা জেতানো এবং ক্লাব স্তরে প্যারিস সেন্ট জার্মেইনে এসে দুর্দান্ত সব পারফর্মেন্সই তাঁকে এই লড়াইয়ে নিয়ে এসেছে ৷ এ বছর ফুটবলার মেসির জীবন সবচেয়ে ঘটনাবহুল ছিল ৷ প্রথমবার দেশকে কোনও ট্রফি জিতিয়েছেন ৷ তার পর দীর্ঘ 20 বছরের সম্পর্ক ছিন্ন করে বার্সেলোনা থেকে প্যারিসের সেরা ক্লাবে গিয়েছেন তিনি ৷

ফিফার বর্ষসেরার দৌড়ে থাকা আরেক তারকা মহম্মদ সালাহ এই মুহূর্তে জাতীয় দলের সঙ্গে রয়েছেন (Mohamed Salah Nominate for Fifa Mens Player Award) ৷ তিনি আফ্রিকা কাপ অফ ন্যাশনসের জন্য জাতীয় দলের সঙ্গে প্রস্তুতি নিচ্ছেন ৷ তিনি এবছর ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে দুর্দান্ত পারফরমেন্স করছেন ৷ এই মুহূর্তে লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতা মহম্মদ সালাহ ৷ তিনি মোট 16টি গোল করেছেন এখনও পর্যন্ত ৷ প্রসঙ্গত, সালাহ কেরিয়ারের সেরা ফর্মে রয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে ৷

অন্যদিকে, প্রতিবার সেরার দৌড়ে থেকেও খালি হাতে ফেরা পোলিশ ফরওর্য়াড রবার্ট লেওনডস্কি এবার ফিফার বর্ষসেরা ফুটবলার হওয়ার দৌড়ে রয়েছেন (Robert Lewandowski Nominate for Fifa Mens Player Award) ৷ বুন্দেশলিগায় বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে দুর্দান্ত বছর কাটিয়েছেন তিনি ৷ 2020-21 সালে বুন্দেশলিগায় 41 গোল করেছেন তিনি ৷ যার পর 1971-72 সালে প্রয়াত জার্মান তারকা গার্ড মুলারের রেকর্ড ছুঁয়েছেন লেওনডস্কি ৷

এই তিন জনের থেকে সেরা ফুটবলার বেছে নেওয়ার জন্য বিশেষ প্রক্রিয়া রয়েছে ৷ ফিফার সদস্য এমন জাতীয় দলের কোচ এবং অধিনায়কদের নিয়ে গঠিত কমিটির সদস্যরা ৷ প্রতিটি দেশের একজন বিশেষজ্ঞ সাংবাদিক এবং ফিফার ওয়েব সাইটে রেজিস্ট্রার করা অনুরাগীরা ভোট প্রক্রিয়ায় অংশ নেবেন ৷ এই সব ভোটের বিচারেই 2021 এর ফিফার বর্ষসেরা ফুটবলার বাছা হবে ৷