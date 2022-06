স্পেন, 6 জুন : এস্তোনিয়ার বিরুদ্ধে ফিফা ফ্রেন্ডলিতে গোলের বন্যা আর্জেন্তিনার ৷ 5-0 গোলে এস্তোনিয়াকে (Argentina vs Estonia) দুরমুশ করল লাতিন আমেরিকার সেরা দল ৷ সৌজন্যে লিওনেল আন্দ্রেস মেসি । সবক’টি গোলই এসেছে তাঁর (Leo Messi) পা থেকে (Leo Messi Nets Five Goals for Argentina Against Estonia in FIFA Friendly) ৷ মেসির পায়ের জাদুতে পুরো ম্যাচে একপ্রকার ছিন্নভিন্ন প্রতিপক্ষ ৷ পাঁচ গোল করার পাশাপাশি জাতীয় দল ও ক্লাব মিলিয়ে কেরিয়ারে সর্বাধিক গোলের তালিকায় কিংবদন্তি পেলেকে টপকে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এলেন মেসি ৷ কেরিয়ারে আপাতত তাঁর গোল সংখ্যা 769 ৷ যেখানে পেলের নামের পাশে রয়েছে 767টি গোল ৷

শুধু পেলেকে টপকে যাওয়া নয় ৷ আর্জেন্টিনার হয়ে একই ম্যাচে পাঁচ-পাঁচবার গোল করা প্রথম ফুটবলার হলেন মেসি ৷ এই মুহূর্তে সর্বাধিক গোলের নিরিখে মেসির আগে কেবল রয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ড ৷ যিনি গতকাল সুইৎজারল্যান্ডের বিরুদ্ধে 2 টি গোল করেছেন ৷ সেই সঙ্গে জাতীয় দল ও ক্লাব মিলিয়ে 813 গোল করেছেন তিনি ৷

অন্যদিকে, এস্তোনিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচের 8 মিনিটে পেনাল্টি থেকে প্রথম গোলটি করেন মেসি ৷ এরপর প্রথমার্ধের শেষ মিনিটে আরও একটি গোল করে আর্জেন্টিনাকে 2-0 গোলে এগিয়ে দেন লিও ৷ ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে একা মেসির কাছেই পর্যুদস্ত হতে হয় অনভিজ্ঞ এস্তোনিয়াকে ৷ 47 মিনিটে তৃতীয় গোল করে হ্যাটট্রিক করেন মেসি ৷ এর পর 71 ও 76 মিনিটে চতুর্থ ও পঞ্চম গোল করে প্রতিপক্ষকে ম্যাচ থেকে ছিটকে দেন মেসি ৷ এদিনের পর আর্জেন্টিনার হয়ে মেসির মোট গোল সংখ্যা দাঁড়াল 86 ৷

আরও পড়ুন : Wales Qualified for Qatar : চৌষট্টি বছরের আগল ভেঙে বিশ্বকাপে ওয়েলস

এদিন ফিফা ফ্রেন্ডলিতে আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে এস্তোনিয়ার বল পজেশন ছিল মাত্র 21 শতাংশ ৷ যেখানে আর্জেন্টিনার ফুটবলাররা 918টি পাস খেলেছেন, সেখানে এস্তোনিয়ার পাসের সংখ্যা মাত্র 240 টি ৷