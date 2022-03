লন্ডন, 18 মার্চ : টোকিওয় সোনাজয়ী ভিক্টর অ্যাক্সেলসেনকে হারিয়েও জার্মান ওপেনে লক্ষ্যভেদ হয়নি অল্পের জন্য ৷ ফাইনালে হেরে হাতছাড়া হয়েছিল খেতাব ৷ সেই দুঃখ অল ইংল্যান্ড ওপেনে ঘোচাতে বদ্ধপরিকর দেশের উদীয়মান শাটলার লক্ষ্য সেন ৷ শুক্রবার বিশ্বের প্রাচীনতম ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে পৌঁছে গেলেন 2021 বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ব্রোঞ্জজয়ী তারকা (Lakshya Sen advances to the semifinals of All England Championships) ৷ শেষ চারে জায়গা করে নেওয়ার পথে চিনা প্রতিদ্বন্দ্বীর থেকে ওয়াকওভার পেলেন উত্তরাখণ্ডের শাটলার ৷

লক্ষ্যর পাশাপাশি এদিন ভারতের জন্য ভাল খবর এল মহিলা ডাবলস থেকেও ৷ ঐতিহাসিক জয়ে প্রথম ভারতীয় মহিলা জুটি হিসেবে অল ইংল্যান্ড ওপেনের সেমিফাইনালে জায়গা করে নিলেন তৃষা জলি এবং গায়ত্রী গোপিচাঁদ (Treesa Jolly and Gayatri Gopichand become the first Indian women doubles pair to reach All England championships semi) ৷ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল কেরিয়ারে প্রথমবার সুপার 1000 ইভেন্টে নেমে ব়্যাংকিংয়ে 46তম স্থানে থাকা ভারতীয় জুটি হারালেন দ্বিতীয় বাছাই কোরিয়ান জুটিকে ৷ প্রথম গেমে পিছিয়ে পড়েও বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে রুপোজয়ীদের তৃষা-গায়ত্রী হারালেন 14-21, 22-20, 21-15 ব্যবধানে ৷

ব্রোঞ্জ জিতে ইতিহাস গড়ে জাতীয় কোচ পুল্লেলা গোপিচাঁদ কন্যা গায়ত্রী জানান, ইতিহাসে নজর ছিল না ৷ কোরিয়ান জুটিকে কেবল লড়াই দেওয়ার সংকল্প নিয়ে কোর্টে নেমেছিলাম আমরা ৷ যদিও পুরুষদের ডাবলস থেকে একইদিনে বিদায় নিলেন সাত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টি জুটি ৷

আরও পড়ুন : অলিম্পিক সোনাজয়ীকে হারিয়ে বিশ্ব ব়্যাংকিংয়ে বড়সড় লাফ লক্ষ্যর

শুক্রবার কোয়ার্টার ফাইনালে ওয়াকওভার পেলেও বৃহস্পতিবার বিশ্বের তিন নম্বর আন্দ্রেস আন্তোনসেনকে পরাজিত করেছিলেন বছর কুড়ির লক্ষ্য ৷ ড্যানিশ তারকার বিরুদ্ধে স্ট্রেট সেটে (21-16, 21-18) জয় পেয়েছিলেন বিশ্বের 11 নম্বর ৷ লক্ষ্য জিতলেও গতকাল পুরুষ সিঙ্গলসে ছিটকে গিয়েছিলেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে রুপোজয়ী কিদাম্বি শ্রীকান্ত ৷