কলকাতা, 31 মে : জল্পনায় সিলমোহর দিয়ে আসন্ন মরশুমে ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাবের হেড কোচ নিযুক্ত হলেন কিবু ভিকুনাই (DHFC appointed Kibu Vicuna as their head coach for upcoming season) ৷ জাতীয় লিগ, আইএসএলে দায়িত্ব সামলানোর পরে এবার কলকাতা ফুটবল লিগের প্রথম ডিভিশনে কাজ করতে আসছেন স্প্যানিশ কোচ ৷ তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ-সম্পাদকের ক্লাবের দায়িত্ব নিতে বুধবারই শহরে পা রাখছেন বাগানকে আই লিগ দেওয়া কোচ (Kibu Vicuna arriving India tomorrow to take charge of DHFC) ৷ মঙ্গলবার নতুন কোচের নাম সরকারিভাবে ঘোষণা করে ডিএইচএফসি ৷

প্রাথমিকভাবে 15মে শহরে আসার কথা থাকলেও বিভিন্ন কারণে তা পিছিয়ে যায় ৷ কিবুকে কোন পদে বসানো হবে তা নিয়েও প্রাথমিকভাবে দোলাচলে ছিলেন ক্লাব ম্যানেজমেন্ট ৷ ক্লাবের নাম ডায়মন্ড হারবার হলেও বিধাননগর মিউনিসিপ্যালিটির মাঠে অনুশীলন করবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্লাব ৷ ইতিমধ্যেই বেশকিছু প্রতিশ্রুতিমান ফুটবলারদের দলে নিয়েছে ডিএইচএফসি ৷ প্রথম ডিভিশনে যেহেতু বিদেশি ফুটবলার খেলানোর নিয়ম নেই তাই স্থানীয় প্রতিভার উপরেই জোর দিয়েছে তারা ৷ সেই কারণে সন্তোষ ট্রফিতে বাংলার হয়ে দুরন্ত পারফর্ম করা ফুটবলারদেরও প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে ৷

প্রথম বছরেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে প্রিমিয়র ডিভিশনে জায়গা করে নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। যদিও ধাপে-ধাপে এগোতে চায় ডিএইচ এফ সি ৷ তারই প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে বুধের সকালে শহরে পা রাখছেন 2020-21 মরশুমে আইএসএলে কেরালা ব্লাস্টার্সের দায়িত্ব সামলানো কিবু ৷ আসন্ন মরশুমে কলকাতা লিগ খেলতে চেয়ে 34টি ক্লাব আইএফএ-র কাছে আবেদন করেছিল। এরমধ‍্যে পঞ্চম থেকে প্রথম ডিভিশন মিলিয়ে 8টি নতুন ক্লাবকে সবুজ সংকেত দিয়েছে আইএফএ।