ফতোরদা, 15 মার্চ : লিগ শিল্ড জিতলেও প্রথমবার আইএসএলের ফাইনালে পৌঁছনো হল না জামশেদপুর এফসি'র ৷ প্রথম লেগের এক গোলের ব্যবধান আর ঘোচাতে পারল না ওয়েন কয়েলের দল ৷ মঙ্গলবার দ্বিতীয় লেগের ম্যাচে 1-1 ড্র করলেও এগ্রিগেটে ফাইনাল নিশ্চিত করল কেরালা ব্লাস্টার্স (Kerala Blasters through to the ISL final after five long years) ৷ পাঁচ বছর পর ফের কাপ যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে 'মানজাপ্পারা'রা ৷

সাহাল আব্দুুল সামাদের গোলে প্রথম লেগে এগিয়ে থাকার ফায়দা নিয়েই এদিন তিলক ময়দানে ফাইনাল নিশ্চিত করল ইয়েলো ব্রিগেড ৷ তবে ফিরতি লেগে এদিন ম্যাচের 18 মিনিটে আদ্রিয়ান লুনার গোলে এগিয়ে গিয়েছিল ইভান ভুকোমোনোভিচের দলই ৷ দ্বিতীয়ার্ধে প্রণয় হালদার জামশেদপুরকে সমতায় ফেরালেও প্রথম লেগের অ্যাডভান্টেজ কাজে লাগিয়ে বাজিমাত করে যায় দাক্ষিণাত্যের ফ্র্যাঞ্চাইজি দলটি ৷

এদিকে দ্বিতীয় ফাইনালিস্টের জায়গা পাকা করতে বুধবার ফিরতি লেগে হায়দরাবাদের মুখোমুখি হচ্ছে এটিকে মোহনবাগান (ATK Mohun Bagan will take on HFC in return leg of semifinal tomorrow) ৷ প্রথম লেগে 1-3 পিছিয়ে থাকা সবুজ-মেরুনের কাছে ফাইনালে পৌঁছনো কঠিন তবে অসম্ভব বলা যাবে না ৷ প্রথম লেগে হারের ধাক্কা ভুলে কঠিন চ্যালেঞ্জ সামলাতে জুয়ান ফেরান্দো আক্রমনাত্মক ফুটবলে মন্ত্র ছড়িয়ে দিয়েছেন হুগো বুমোস, রয় কৃষ্ণা, লিস্টন কোলাসোদের মধ্যে। ফাইনাল নিশ্চিত করতে দলের মানসিকতার উপরেও জোর দিচ্ছেন বাগানের স্প্যানিশ কোচ ৷

90 মিনিটে তিন গোলের ব্যবধান ঘোচানো অসম্ভব নয়, টিম মিটিংয়ে বুঝিয়েছেন ফেরান্দো। তবে চোট-আঘাতের চিন্তাও ভাবাচ্ছে তাঁকে। ম্যানুয়েল রোকার দলের আক্রমণের সামনে সবুজ-মেরুন রক্ষণের নড়বড়ে অবস্থা দূর করতে কী ছক নেওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে কিছু জানাননি ফেরান্দো। পক্ষান্তরে হায়দরাবাদ এফসি কোচ জানান, প্রথম সাক্ষাতের ফলাফল মাথায় নেই তাদের । তবে বুধের সন্ধ্যায় চাপ থাকবে বাগানের উপরেই ৷