মাদ্রিদ, 3 মে : কোয়ার্টার ফাইনালে বায়ার্ন মিউনিখকে ছিটকে দিলেও শেষ চারের প্রথম পর্বে ভিল্লারিয়াল ছিল নখ-দাঁতহীন ৷ ঘরের মাঠে প্রথম লেগে সহজেই উনাই এমেরির দলকে হারিয়ে ফাইনালে পা বাড়িয়ে রেখেছে লিভারপুল ৷ তবে কাজ এখনও শেষ হয়ে যায়নি ৷ ভিল্লারিয়ালের ঘরের মাঠে সেমিফাইনালের ফিরতি লেগে নামার আগে সাবধানী জুর্গেন ক্লপ (Liverpool take on Villarreal in UCL semifinal on Tuesday) ৷ ভিল্লারিয়াল যে মরণকামড় দেবে, তা ধরে নিয়েই দলের ছেলেদের সতর্ক করছেন সালাহদের জার্মান কোচ (Jurgen Klopp warns his men before second leg of UCL semifinal) ৷

প্রথম লেগ 2-0 গোলে জিতে অ্যাডভান্টেজ লিভারপুলের ফাইনালে পৌঁছতে ড্র-ই যথেষ্ট ৷ এমনকী 0-1 হারলেও ফাইনালের টিকিট পাবে 'রেডস'-রা ৷ কিন্তু কোনওভাবেই ফিরতি লেগে পিছিয়ে পড়তে রাজি নন ক্লপ ৷ দ্বিতীয় পর্বের সেমিফাইনালের আগে ক্লপ বলছেন, "আপাতত সবকিছু ঠিকই রয়েছে ৷ তবে চিন্তা একটাই পরের ম্যাচটা যেন ঠিকঠাকভাবে শুরু করতে পারি ৷ আর সেটা না-হলেই মুশকিল ৷"

ক্লপ এ ব্যাপারে সাংবাদিক সম্মেলনে আরও বলেন, "দ্বিতীয় পর্বে ওদের ঘরের মাঠে খেলা ৷ স্বভাবতই প্রথম পর্বের তুলনায় লড়াই যে অনেক বেশি কঠিন হবে সন্দেহ নেই ৷ কিন্তু আমরা যেন কোনওভাবে পিছিয়ে না পড়ি ৷ তাহলে হয়তো সবকিছু অন্যদিকে বাঁক নেবে ৷ কারণ, ফুটবলে এমনটা হয়ে থাকে ৷"

এ প্রসঙ্গে গত শনিবার প্রিমিয়র লিগে নিউক্যাসল ম্যাচের কথা স্মরণ করিয়ে দেন ক্লপ ৷ অ্যাওয়ে ম্যাচে নিউক্যাসেল সমর্থকদের জোরাল সমর্থন উপেক্ষা করেই ম্যাচ জেতে লিভারপুল ৷ ন্যাবি কেইটার একমাত্র গোলে সেই ম্যাচ জিতে প্রিমিয়র লিগ খেতাব জয়ের দৌড় জারি রেখেছে 'দ্য রেডস' ৷ সেই রেশ ধরেই চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিতেও বাজিমাতের লক্ষ্যে ক্লপ ৷