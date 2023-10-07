Asian Games 2023: ফের তিরন্দাজিতে সোনা জ্যোতি-ওজাসের, ব্রোঞ্জ পেলেন অদিতি
Published: 3 hours ago
Asian Games 2023: ফের তিরন্দাজিতে সোনা জ্যোতি-ওজাসের, ব্রোঞ্জ পেলেন অদিতি
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হ্যাংঝাউ, 7 অক্টোবর: এশিয়াডে তিরন্দাজিতে একের পর এক সোনা পাচ্ছে ভারত ৷ শনিবার তিরন্দাজিতে সোনা জিতলেন জ্যোতি সুরেখা ৷ তিনি মহিলাদের কম্পাউন্ড ইনডিভিজুয়াল বিভাগে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিপক্ষকে হারিয়ে সোনার পদক হাসিল করেছেন ৷ এদিকে এই এক বিভাগেই ব্রোঞ্জ জিতেছেন অদিতি গোপীচাঁদ ৷
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🇮🇳 𝐃𝐎𝐔𝐁𝐋𝐄 𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐑𝐘🥇🥈— SAI Media (@Media_SAI) October 7, 2023
🏹Compound Archers Pravin Ojas Deotale (#KheloIndiaAthlete) and @archer_abhishek win the GOLD🥇 and SILVER 🥈respectively at the #AsianGames2022. 🤩🥳
This is the 8th and 9th medal for India and the 6th Gold medal in Compound Archery 🤩
🇮🇳… pic.twitter.com/BYFcQmSl5k
পুরুষদের কম্পাউন্ডস ইনডিভিজুয়াল বিভাগে সোনা জিতলেন ওজাস দেওতালে ৷ এই একই বিভাগে রুপো পেলেন অভিষেক বার্মা ৷ হ্যাংঝাউ এশিয়ান গেমসে তিরন্দাজিতে ভারতীয় দল যে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করছে তা বলাই যায় ৷ পুরুষদের ইনডিভিজুয়াল, মেয়েদের ইনডিভিজুয়াল, পুরুষ ও মহিলা বিভাগ এবং মিক্সড টিম- পাঁচটি বিভাগেই সোনা আনল ভারত ৷
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🥇Compound Archer No. 1🥇#KheloIndiaAthlete @VJSurekha wins gold🥇 after defeating Korea with a score of 149-145 at the #AsianGames2022 🤩🥳— SAI Media (@Media_SAI) October 7, 2023
With this, Jyothi has won a total of 3️⃣ Gold at AG👌🏻🌟
Super proud of you, champ!! Keep Shining🌟#Cheer4India#JeetegaBharat… pic.twitter.com/SmvgAj8NZn
আর শনিবার সোনা জিতে হ্যাটট্রিক করলেন জ্যোতি সুরেখা ৷ এদিন তিনি দক্ষিণ কোরিয়ার সো চায়েওনকে পরাজিত করেন ৷ এরই সঙ্গে পরপর তিনটি সোনার পদক জিতেছেন তিনি ৷ 27 বছরের জ্যোতি এর আগে মিক্সড কম্পাউন্ড বিভাগে সোনা জিতেছেন ৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন ওজাস দেওতালে ৷ স্বভাবতই এমন সাফল্যে উচ্ছ্বসিত জ্যোতি ৷ এদিন তিনি বলেন, "এই আনন্দ প্রকাশের ভাষা নেই আমার কাছে ৷ এত কিছু ঘটছে ৷ এটা বোঝার জন্যও আমার কিছুটা সময় লাগবে ৷"
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BRONZE FOR ADITI 🏹🥉— SAI Media (@Media_SAI) October 7, 2023
🇮🇳's 🔝 Compound Archer and #KheloIndiaAthlete Aditi Gopichand Swami settles for a Bronze medal after defeating Indonesia
at the #AsianGames2022 👏🔥
Well Played, Aditi 👍 Keep up the momentum!#Cheer4India#Hallabol#JeetegaBharat#BharatAtAG22 pic.twitter.com/f3GiFBQpii
এশিয়াডে অদিতি ইন্দোনেশিয়ার রাতিহ জিলিজাতি ফাদহলিকে পরাজিত করে ব্রোঞ্জ ছিনিয়ে নিয়েছেন ৷ 17 বছরের এই তিরন্দাজ মাত্র দু'মাস আগেই বার্লিনে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের তকমা পেয়েছিল অদিতি ৷ সেদিক দিয়ে দেখলে আজ বেশ কিছুটা খামতি ছিল ৷ এই এশিয়ান গেমসে ভারত শুধুমাত্র তিরন্দাজিতে 9টি পদক হাসিল করল ৷
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🏹 🇮🇳 𝗔 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹 𝘄𝗵𝗲𝗿𝗲 𝘄𝗲 𝘄𝗶𝘀𝗵𝗲𝗱 𝗳𝗼𝗿 𝗯𝗼𝘁𝗵 𝘁𝗼 𝗲𝗺𝗲𝗿𝗴𝗲 𝘃𝗶𝗰𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼𝘂𝘀! A stellar performance from Abhishek Verma in an all-Indian final, making the nation proud!— Team India at the Asian Games 🇮🇳 (@sportwalkmedia) October 7, 2023
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