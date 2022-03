মোহালি, 6 মার্চ : মোহালি টেস্টে শ্রীলঙ্কাকে ফলো অন করাল ভারত (India followed on Sri Lanka in the Mohali Test) ৷ তৃতীয় দিনের প্রথম সেশনে 174 রানে অলআউট হয় শ্রীলঙ্কা (India bowl out Sri Lanka for 174) ৷ ফলো অনের জেরে দ্বিতীয়বার ব্যাটিং করতে নেমে ইতিমধ্যে একটি উইকেট হারিয়েছে শ্রীলঙ্কা দল ৷ ওপেনার লাহিরু থিরিমানে অশ্বিনের বলে রোহিত শর্মার হাতে ক্যাচ দিয়ে শূন্য রানে আউট হন ৷ মধ্যাহ্নভোজের বিরতির আগে 10 রান করে 1 উইকেট হারিয়ে চাপে করুণারত্নের দল ৷ ব্যাট হাতে 175 রান করার পর বল হাতে 5 উইকেট নিয়েছেন জাড্ডু ৷

তৃতীয় দিনের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক বোলিং শুরু করে ভারতীয় দল ৷ অশ্বিন এবং শামিকে দিয়ে বোলিং শুরু করান রোহিত ৷ প্রথম 10 ওভারে উইকেট না হারালেও, বেশকিছু সুযোগ তৈরি হয় ৷ কিন্তু, বেশিক্ষণ শ্রীলঙ্কান ব্যাটারদের সেই প্রতিরোধ কাজে আসেনি ৷ আসালাঙ্কাকে আউট করেন জসপ্রীত বুমরা ৷ 161 রানে দিনের প্রথম এবং শ্রীলঙ্কান ইনিংসের পঞ্চম উইকেট পড়তেই ধ্বস নামে শ্রীলঙ্কান ব্যাটিংয়ে ৷ মাত্র 174 রানে গুটিয়ে যায় শ্রীলঙ্কার প্রথম ইনিংস ৷ ভারতের হয়ে 5 উইকেট নিয়েছেন রবীন্দ্র জাদেজা ৷ 2টি করে উইকেট নিয়েছে বুমরা এবং অশ্বিন ৷ একটি উইকেট নিয়েছেন মহম্মদ শামি ৷

প্রথম ইনিংসে 400 রানে এগিয়ে থাকার সুবাদে শ্রীলঙ্কাকে ফলো অন করিয়েছেন রোহিত শর্মা ৷ দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে অশ্বিনের বলে শূন্য রানে প্যাভিলিয়নে ফিরে গিয়েছেন লাহিরু থিরিমানে ৷ অধিনায়ক দিমুথ করুণারত্নে এবং প্রথম ইনিংসে শ্রীলঙ্কার একমাত্র সফল ব্যাটার পাথুম নিসসাঙ্কা ক্রিজে রয়েছেন ৷

