তেরাসা (স্পেন), 11 জুলাই: জিতলেই কোয়ার্টার ফাইনাল । এমতাবস্থায় মরণ-বাঁচন ক্রসওভার ম্যাচে স্পেনের কাছে হেরে হকি বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিল ভারতের মেয়েরা । গতবারের তৃতীয় স্থানাধিকারীদের কাছে ভারত হারল নামমাত্র গোলে (India crash out of Women’s World Cup)। ম্যাচের অন্তিম তথা চতুর্থ কোয়ার্টারে স্প্যানিশ আর্মাডার হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন মার্তা সেগু (Marta Segu scores for Spain)।

শুরু থেকে দু'পক্ষ একে অপরকে মেপে নিতে থাকে । ম্যাচের অষ্টম মিনিটে প্রথম পেনাল্টি কর্নার আদায় করে নিলেও তা থেকে সাফল্য ধরা দেয়নি । রক্ষণ শক্তিশালী রেখে মূলত প্রতি-আক্রমণ নির্ভর হকিতে ভারতকে চাপে ফেলার চেষ্টা করে আয়োজক দেশ । তাতেই প্রথম কোয়ার্টারের শেষে ব্যাক-টু-ব্যাক পেনাল্টি কর্নারে উইমেন ইন ব্লু-কে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে স্পেন । যদিও গোল পায়নি স্পেন ।

দ্বিতীয় কোয়ার্টারে দুর্গের শেষ প্রহরী সবিতা গোল হজম করা থেকে রক্ষা করেন দলকে । প্রথমার্ধ গোলশূন্য শেষ হওয়ায় দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে পজেশন নির্ভর হকি খেলতে থাকেন বন্দনা কাটারিয়ারা, কিন্তু ডেডলক খোলেনি । বেশ কিছু সুযোগ তৈরি করেও তা গোলে রূপান্তর করতে পারেনি স্পেন ।

ম্যাচের শেষ কোয়ার্টারেও ভারতের হা-হুতাশ জারি থাকে । তবে ম্যাচ শেষের তিন মিনিট আগে ক্লারা ইয়ার্টের একক প্রচেষ্টা সবিতা প্রতিহত করলে ওত পাতা শিকারীর মত গোল করে দলকে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে দেন সেগু । সেইসঙ্গে শেষ হয়ে যায় ভারতের শেষ আটে প্রবেশের স্বপ্ন ।