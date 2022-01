ভাস্কো, 24 জানুয়ারি : প্রথম জয়ের পর দলের অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসই বোধহয় কাল হল এসসি ইস্টবেঙ্গলের ৷ সোমবার হায়দরাবাদ এফসি'র কাছে একপেশে হারে ডার্বির আগে ফের আঁধারে লাল-হলুদ ৷ যে রক্ষণকে কয়েকদিন আগেও দুর্ভেদ্য দেখাচ্ছিল, সেই রক্ষণভাগই একেবারে ভেঙে পড়ল নিজামদের সামনে। ম্যাচের ফল 4-0 (Hyderabad FC beat SC East Bengal by 4-0)। পেনাল্টি থেকে ব্যবধান কমানোর সুযোগও এদিন কাজে লাগাতে ব্যর্থ লাল-হলুদ। বার্থোলোমিউ ওগবেচের হ্যাটট্রিক এবং অনিকেত যাদবের গোলে লিগ টেবিলের মগডালে ম্যানুয়েল রোকার দল (Bartholomew Ogbeche hattrick helps HFC to claim the top spot)।

নির্বাসন কাটিয়ে একাদশে ফিরলেন পেরোসেভিচ ৷ পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নামলেন নয়া ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড মার্সেলো রিবেইরোও। কিন্তু হায়দরাবাদকে থামানোর কোনও কৌশল যেন এদিন যথেষ্ট ছিল না লাল-হলুদের জন্য। পাসের জাল বুনে প্রতিপক্ষকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ল হায়দরাবাদ। মারিও রিভেরার কৌশলকে গতিতে টেক্কা দিলেন ওগবেচেরা। 21 মিনিটে প্রথম, 44 মিনিটে দ্বিতীয় গোল নাইজেরিয়ান স্ট্রাইকারের। প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে দলের হয়ে তৃতীয় গোল অনিকেত যাদবের। তবে ইস্টবেঙ্গল অসহায় আত্মসমর্পণ করেছে বলা যাবে না। দু'টি ক্ষেত্রে লাল-হলুদের প্রয়াস গোললাইন সেভ হয়।

কিন্তু মাঝমাঠের খামতি যে সহজে পূরণ হওয়ার নয় ৷ পেরোসেভিচ ফিরলেও বলের যোগানের অভাবে ভুগলেন সারা ম্যাচে। বিরতিতে তিন গোলে পিছিয়ে পড়ে ফিরে আসা কঠিন। লাল-হলুদও পারেনি। বিরতির পরে হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেন ওগবেচে। বাকি সময় হায়দরাবাদ গোল সংখ্যা বাড়ানোর পরিস্থিতি তৈরি করলেও গোলসংখ্যা বাড়েনি। লজ্জাও বাড়েনি লাল-হলুদের। ম্যাচের শেষ দিকে মার্সেলো পেনাল্টি আদায় করলেও তা থেকে গোল করতে ব্যর্থ পার্চে। সবমিলিয়ে বড় ম্যাচের আগে মারিও রিভেরার চিন্তা বাড়ল।