রাউরকেল্লা, 12 জানুয়ারি: শুক্রবার স্পেনের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করছে ভারতীয় হকি দল ৷ রাউরকেল্লার বিরসা মুণ্ডা হকি স্টেডিয়ামে শক্তিধর স্পেনের সামনে হরমনপ্রীত সিং অ্যান্ড কোম্পানি (India to face Spain at WC opener tomorrow at Birsa Munda Stadium) ৷ অভিযান শুরুর আগে অধিনায়ক জানালেন, ঘরের মাঠের সমর্থন একইসঙ্গে চেনা পরিবেশ বাড়তি অ্যাডভান্টেজ জোগাবে তাঁদের (Harmanpreet Singh says home advantage will work for India) ৷

আগামিকাল থেকেই শুরু হচ্ছে টুর্নামেন্ট ৷ প্রথমদিনই মাঠে নামছে হোস্ট নেশন ৷ পুল বি-তে ভারতের অন্য দুই প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড এবং ওয়েলস ৷ প্রথম ম্য়াচে নামার আগেরদিন সাংবাদিক সম্মেলনে অধিনায়ক হরমনপ্রীত বলেন, "বিশ্বকাপ প্রতি চার বছর অন্তর আসে ৷ দেশের মাটিতে চেনা পরিবেশে জনসমর্থন নিয়ে খেলা আমাদের জন্য দারুণ সুযোগ ৷"

বিশ্বকাপ নিয়ে পরিকল্পনা কীভাবে সাজিয়েছেন? উত্তরে জাতীয় দলের অধিনায়ক তথা তারকা ড্র্যাগ ফ্লিকার বলেন, "আলাদা করে কিছু পরিকল্পনা নেই ৷ তবে সাম্প্রতিক সময়ে আমরা ভাল ফর্মের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি ৷ সেটাই বিশ্বকাপে বজায় রাখতে চাই ৷ টিম মিটিংয়ে প্রতিপক্ষদের নিয়ে ভালো করে পর্যালোচনা করে নিয়েছি ৷ অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে ভালো ফলের আশায় আমরা ৷"

প্রসঙ্গত, রাউরকেল্লার নবনির্মিত যে স্টেডিয়ামটিতে কাল অভিযান শুরু করছে ভারত, সেটি নির্মিত হয়েছে বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখেই ৷ নয়া এই স্টেডিয়াম নিয়েও উচ্ছ্বসিত হরমনপ্রীত সিং ৷ বললেন, "স্টেডিয়ামের পরিকাঠামো বিশ্বমানের ৷ চেঞ্জিং রুমের দিকে তাকান, মাঠ দেখুন, টার্ফ দেখুন ৷ সবকিছু দুর্দান্ত ৷ গত 15 মাসের প্রচেষ্টার ফল অসাধারণ ৷"

ভুবনেশ্বর স্টেডিয়ামের সঙ্গে এই স্টেডিয়ামের খুব একটা পার্থক্য নেই বলেও জানালেন অধিনায়ক ৷ গত 27 ডিসেম্বর ভেন্যুতে পৌঁছে গিয়েছিল দল ৷ ভিলেজে বেশ কয়েকদিনের প্রস্তুতি কাজে আসবে ৷ ছেলেরা আপাতত মাঠে নেমে নিজেদের নিংড়ে দিতে প্রস্তুত, জানালেন হরমনপ্রীত ৷