কলকাতা, 1 ডিসেম্বর: মেসি নায়ক আবার মেসিই খলনায়ক। পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে তাঁর বা পায়ের জাদুর দিকে তাকিয়ে ছিল বিশ্ব। প্রতিপক্ষের কড়া চ্যালেঞ্জের সামনে তা ছিল নিষ্প্রভ। তার উপর পনাল্টি থেকে গোল করতে না পারার ব্যর্থতা। তবুও মেসিই ভরকেন্দ্রে। কারন মেসি ফোবিয়াই পোল্যান্ডকে সাহসী হতে দেয়নি। পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্যায়ের শেষ ম্যাচে 2-0 গোলে জিতে পরের রাউন্ডে চলে গেল আর্জেন্তিনা (Argentina and Poland qualifies for the next round) । অন্যদিকে, ম্যাচ জিতেও পরের রাউন্ডে যেতে পারল না মেক্সিকো (Mexico is out of the FIFA World Cup) । শেষ ষোলয় পৌঁছতে হলে এই ম্যাচে জিততেই হত মেক্সিকোকে । দারুণ লড়াই করে 2-1 গোলে সেই ম্যাচ জিতেও নিল তারা। তবুও গোল পার্থক্যের বিচারে পোল্যান্ড চলে গেল পরের রাউন্ডে।



সৌদি আরবকে হারানোয় 3 ম্যাচ খেলে 4 পয়েন্টে শেষ করল মেক্সিকো। পোল্যান্ডেরও পয়েন্ট একই। দু'দলের পয়েন্ট এক থাকলে গোল পার্থক্যের বিচারে কারা এগিয়ে তা দেখা হয়। ম্যাচের শেষ মুহূর্তে গোল সংখ্যা বাড়ানোর তাগিদে আক্রমণ করতে গিয়ে একটা গোল খেয়ে বসে টাটা মার্টিনেজের দল। আর তার জেরেই গোল পার্থক্যে পিছিয়ে পড়ল মেক্সিকো ।

ম্যাচের শুরু থেকেই একের পর এক আক্রমণ তুলে আনতে থাকে মেক্সিকো । আর তার জেরে খেলা থেকে ধীরে ধীরে হারিয়ে যায় সৌদি আরব । বারবার বিপদ তৈরি হচ্ছিল সৌদি আরবের বক্সে । প্রথমার্ধে বেশ কিছু সুযোগ তৈরি করেও গোল তুলে আনতে পারেন মেক্সিকো । দ্বিতীয়ার্ধে ঝাঁজ আরও বাড়ায় তারা। 47 মিনিটের মাথায় অবশেষে সাফল্য আসে। মেক্সিকোকে গোল করে এগিয়ে দেন হেনরি মার্টিন। এরপরে পাঁচ মিনিটের মধ্যে দুরন্ত ফ্রিকিকে ব্যবধান বাড়িয়ে ফেলেন লুই স্যাভেজ। তবে আরও বড় ব্যবধানে জিততে পারত তারা। লোজানোর গোল অফসাইডে বাতিল হয়। দুই গোলে পিছিয়ে পরার পরে ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করে সৌদি আরব। আরও একটা গোল করে শেষ হলে চলে যেতে চাইছিল মেক্সিকো। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে 87 মিনিটের মাথায় ব্যবধান কমান সৌদি আরবের সালিম আলদাওসারি। আর তাতে মেক্সিকোর স্বপ্নই ধাক্কা খায়। 2-1 গোলে শেষ হয় ম্যাচ। গ্রুপে দ্বিতীয় হয়ে পরের রাউন্ডে যায় পোল্যান্ড । প্রিকোয়ার্টার ফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ গতবারের চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স।