কলকাতা, 28 নভেম্বর: তিকিতাকা বনাম টিকে থাকা- রবিবার রাতের দুই প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দলের দ্বৈরথকে এভাবেই ব্যাখ্যা করেছিল ফুটবল বিশ্ব। চলতি বিশ্বকাপে স্পেন প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষকে কার্যত উড়িয়ে দিয়েছিল । অন্যদিকে চারবারের চ্যাম্পিয়ন জার্মানদের হারতে হয়েছিল জাপানের কাছে। পরিস্থিতি এমন ছিল যে পরবর্তী জয় একটি দলকে পরের পর্বে নিয়ে যাবে আর অন্য দলকে টিকিয়ে রাখবে বিশ্বকাপে। এমনই বিপরীত পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে শুরু হয়েছিল দ্বৈরথ । ইউরোপের অন্যতম দুই শক্তিশালী দলের লড়াই শেষ হল 1-1 ফলে (Match Between Germany and Spain ended with a draw)।



পরিবর্তদের পায়ে গোল পেয়েছে দুটি দলই। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে মাঠে নেমে স্পেনের হয়ে গোল আলভারো মোরাতার। জার্মানির হয়ে গোল আরেক পরিবর্ত নিকলাস ফুলকার্গের। আল বায়াত স্টেডিয়ামে এই ম্যাচ ড্র করে জার্মানি টিকে থাকল। পরের প্রতিপক্ষ কোস্তারিকার বিরুদ্ধে তিন পয়েন্ট পেলে পরের রাউন্ডে যাওয়ার সুযোগ থাকবে (Germany can qualify for the next round by beating Costa Rica)। এই গ্রুপে এখন স্পেন,জাপান এবং জার্মানি তিন দলের কাছেই পরের পর্বে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। স্পেন তাদের শেষ ম্যাচে জাপানের সঙ্গে ড্র করলেই পরের পর্বের টিকিট নিশ্চিত করবে। কোস্তারিকার বিরুদ্ধে জার্মানি জিতলেই সুবিধাজনক জায়গায় থাকবে। সেক্ষেত্রে গোলপার্থক্য বড় ভূমিকা নিতে পারে।

আরও পড়ুন:অঘটনের বিশ্বকাপ ! মরক্কোর কাছে হারল বেলজিয়াম

প্রথমার্ধে দুটি দলই মাঝমাঠের দখল নিয়ে ম্যাচের রাশ নিজেদের কাছে রাখতে চেয়েছিল। স্পেনের পাসিং ফুটবলকে থামাতে প্রেসিং ফুটবলে জোর দিয়েছিল জার্মানি। আবার প্রতিপক্ষের গতিকে থামাতে স্প্যানিশ রক্ষণ ছিল সতর্ক । এই অবস্থায় গোল আসেনি একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত । ম্যাচের 62 মিনিটে স্পেনকে গোল করে এগিয়ে দেন পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নামা মোরাতা। এই সময় সমতা ফেরাতে মরিয়া হয়ে ওঠে জার্মানি। একের পর এক আক্রমণে স্প্যানিশ রক্ষণ ভাঙার চেষ্টা করছিল তারা। শেষমেশ খেলা শেষ হওয়ার 7 মিনিট আগে জার্মানিকে সমতায় ফেরান আরেক পরিবর্ত নিকোলাস ফুলকার্গ। ম্যাচের শেষ দশমিনিট স্পেনকে চেপে ধরেছিল চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। তাতে জয় না এলেও সমতা ফেরাতে সক্ষম হয় জার্মানরা ।