দোহা, 20 নভেম্বর: আজ থেকে কাতারে শুরু ফিফা বিশ্বকাপ 2022 (FIFA World Cup 2022) ৷ আয়োজক দেশ কাতার, ইকুয়েডরের মুখোমুখি হবে উদ্বোধনী ম্যাচে ৷ ভারতীয় সময় রাত সাড়ে 9টায় ম্যাচের কিক অফ ৷ তবে, ম্যাচ শুরুর আগে হবে জাঁকজমক পূর্ণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ৷ শুরু হবে দক্ষিণ কোরিয়ান ব্যান্ড বিটিএস’র গায়ক জুংকুকের অনুষ্ঠান দিয়েই ৷ স্টেডিয়ামে উপস্থিত 60 হাজার দর্শক মুরু শহরের মহাযজ্ঞের সাক্ষী থাকবেন ৷

কোথায়, কখন শুরু হবে কাতার বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ?

ফিফা বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান (Opening Ceremony of Qatar World Cup) আয়োজিত হয়েছে কাতারের রাজধানী দোহা থেকে 40 কিলোমিটার দূরে আল বায়েত স্টোডিয়ামে (When And Where To Watch Live Telecast of Qatar World Cup ) ৷ ভারতীয় সময় রবিবার সন্ধ্যে সাড়ে 7টা নাগাদ শুরু হবে অনুষ্ঠান ৷ তবে, বিটিএস-এর জুংকুক ছাড়া আর কারা পারফর্ম করবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তা এখনও ঘোষণা করেনি ফিফা ৷ পুরো বিষয়টিকে চমক হিসেবে রাখা হয়েছে ৷ তবে, শোনা যাচ্ছে ব্ল্যাক আইড পিস, রবি উইলিয়ামস এবং নোরা ফতেহি কাতার বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পারফর্ম করতে পারেন ৷

তবে, রবি উইলিয়ামসকে এ নিয়ে ইতালির একটি সংবাদমাধ্যম প্রশ্ন করলে, তিনি বিষয়টি এড়িয়ে যান ৷ অন্যদিকে, একটি কানাঘুষো শোনা গিয়েছিল ব্রিটিশ সঙ্গীত শিল্পী ডুয়া লিপা কাতার বিশ্বকাপের উদ্বোধনীতে পারফর্ম করবেন ৷ কিন্তু, সেই খবর সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে জানিয়েছেন শিল্পী নিজেই ৷ এমনকি শাকিরাও এ বারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন না বলে, কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়েছে ৷

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে আল বায়েত স্টেডিয়ামে ভারতীয় সময় রাত সাড়ে 9টা থেকে কাতার বনাম ইকুয়েডর ম্যাচ শুরু হবে ৷ যে ম্যাচ ঘিরে ফুটবল প্রেমীদের আগ্রহ তুঙ্গে ৷ কারণ, বিশ্বকাপের এই উদ্বোধনী ম্যাচে অংশ নেওয়া দুই দেশের শক্তি প্রায় সমান ৷ ইকুয়েডর ফিফা ব়্যাঙ্কিংয়ে 44 নম্বরে রয়েছে ৷ সেখানে কাতারের ফিফা ব়্যাঙ্কিং 50 ৷ ভারতে স্পোর্টস 18 ও স্পোর্টস 18 এইচডি-তে বিশ্বকাপের সব ম্যাচের সম্প্রচার হবে ৷ আর অনলাইনে জিও সিনেমায় সরাসরি দেখা যাবে কাতার বিশ্বকাপ 2022 ৷