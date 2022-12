দোহা, 18 ডিসেম্বর: আজ কেরিয়ারের দ্বিতীয় ফিফা বিশ্বকাপ (FIFA World Cup 2022) ফাইনাল খেলতে নামছেন লিওনেল মেসি (Lionel Messi) ৷ তবে, শুধু দ্বিতীয় বিশ্বকাপ ফাইনাল নয় ৷ সেই সঙ্গে দীর্ঘ ফুটবল কেরিয়ারের সবচেয়ে মূল্যবান খেতাবের থেকে এক কদম দূরে দাঁড়িয়ে তিনি ৷ তবে, বিশ্বকাপ ফাইনালে আর্জেন্তিনার প্রতিপক্ষ গতবারের বিশ্বজয়ী ফ্রান্স (Argentina vs France) ৷ যাঁদের বিরুদ্ধে বিশ্ব জয়ের মুকুট মাথায় তোলা সহজ হবে না মেসির পক্ষে (How Argentina can Beat France in World Cup Final) ৷ ফুটবলের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের মধ্যে একজন লিওনেল মেসি ৷ কিন্তু, দীর্ঘ কেরিয়ারে ফুটবলের সবচেয়ে বড় খেতাব অর্জন করা হয়নি তাঁর ৷ আর আজ দোহার লুসেইল স্টেডিয়ামে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সেই প্রতীক্ষার অবসান ঘটলেও ঘটতে পারে ৷

2014 সালেও বিশ্বকাপ জয়ের সুযোগ এসেছিল লিওনেল মেসির সামনে ৷ সেবার ব্রাজিল বিশ্বকাপে জার্মান আগ্রাসনের সামনে হার মানতে হয়েছিল মেসি-সহ আর্জেন্তিনা দলকে ৷ অতিরিক্ত সময়ে মারিও গোৎজের গোলে 1-0 হারতে হয় আর্জেন্তিনাকে ৷ তাই বিশ্বকাপ জয়ের এক কদম দূরে স্বপ্ন ভঙ্গের ব্যাথা কতটা, তা মেসি ভালো করেই জানেন ৷ 1986 সালের পর ফের একবার আর্জেন্তিনাকে বিশ্বকাপ জিততে হলে, মেসিকে তাঁর টুর্নামেন্টের সেরা ম্যাচটা খেলতে হবে ৷ তাই বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ‘লিভ ইট টু মেসি’ ৷

লিওনেল মেসির বাঁ-পায়ের জাদুতেই বিশ্বকাপ জয়ে আশা আর্জেন্তিনার

বিশেষজ্ঞদের মতে, ফুটবলের রাজপুত্র দিয়েগো মারাদোনার পর আর্জেন্তিনাকে ফের যদি কেউ বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ দিতে পারেন, তা একমাত্র লিওনেল মেসি ৷ আর আর্জেন্তিনা অনুরাগী বা এটা বলা ভালো মেসি ভক্তদের কাছে এবারের বিশ্বকাপ অনেকটা এরকম - আর্জেন্তিনাকে 2022 কাতার বিশ্বকাপ জেতানো মেসির নিয়তিতে লেখা রয়েছে ৷ মেসির নিয়তি বা ভাগ্য কতটা সহায় হবে, তা জানা নেই ৷ তবে, আজ ফ্রান্সের মতো কঠিন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আর্জেন্তিনার সহায় একমাত্র মেসি, তা বড় মেসি বিরোধীরাও একবাক্যে স্বীকার করে নিচ্ছেন ৷

আরও পড়ুন: মেসি-ম্যাজিক না এমবাপের দৌড় ? বেদুইনের দেশে বাজিমাত করবে কে

35 বছরের এই ফটবল মহাতারকা কাতার বিশ্বকাপে তাঁর স্বপ্নের ফর্মে রয়েছেন ৷ তবে, মেসি তাঁর কেরিয়ারের সেরা সময় পেরিয়ে এসেছেন ৷ ম্যাচের শুরু থেকে শেষ, টানা 90 মিনিট মাঠে নিজের সেরা ফুটবল খেলার ক্ষমতা মেসির নেই ৷ আর এই সত্যিটা অস্বীকার করার কোনও জায়গা নেই ৷ তাই আর্জেন্তিনাকে তৃতীয়বার বিশ্বকাপ জিততে হলে, প্রথম 70 মিনিটেই ম্যাচের ফল চূড়ান্ত করে ফেলতে হবে ৷ তা না হলে, মেসি নির্ভরতার শেষ পর্যন্ত বসে থাকলে, তা সবচেয়ে বড় ভুল হবে কোচ লিওনেল স্কালোনির ৷ কারণ, ম্যাচ অতিরিক্ত সময়ে গেলে আর্জেন্তিনা তার মহান ফুটবলারের থেকে সেরা খেলাটা নাও পেতে পারে ক্লান্তির কারণে ৷

সেখানেই তুলনায় অনেক বেশি তরতাজা ফ্রান্স পিছনে ফেলে দিতে পারে আর্জেন্তিনাকে ৷ কারণ, গতবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা যে কোনও একজন ফুটবলারে উপর নির্ভরশীল নয় ৷ অলিভিয়ের জিরুকে বাদ দিলে বাকি ফ্রান্স দলের গড় বয়স তিরিশেরও কম ৷ আর গোল করার ক্ষেত্রেও ফ্রান্সকে কোনও এক বা দু’জনের উপর নির্ভর করতে হয় না ৷ তা মরক্কোর বিরুদ্ধে দেখিয়ে দিয়েছেন ফরাসি কোচ দিদিয়ের দেঁশ ৷ সেখানে মেসিকে অকেজো করে দিলে যে পুরো আর্জেন্তিনা দল কার্যত কেঁপে যায়, তা প্রমাণ করে দিয়েছে সৌদি আরব এবং নেদারল্যান্ডস ৷