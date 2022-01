জুরিখ, 18 জানুয়ারি : ফিফা 2021’র বর্ষসেরা ফুটবলার হলেন রবার্ট লেওয়ানডস্কি (FIFA The Best is Robert Lewandowski) ৷ পরপর দ্বিতীয়বার ফিফার বর্ষসেরার মুকুট উঠল তাঁর মাথায় ৷ সেই সঙ্গে বর্ষসেরা ফুটবলার হিসেবে পর্তুগাল মহাতারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে ছুঁয়ে ফেললেন তিনি (Robert Lewandowski equals Cristiano Ronaldo record with second best FIFA award) ৷ এদিন রোনাল্ডোকেও সম্মানিত করেছে বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা ৷ আন্তর্জাতিক ফুটবলে সর্বাধিক গোলের রেকর্ডের জন্য ফিফার বিশেষ সম্মান দেওয়া হয়েছে সিআর সেভেনকে ৷

2021’র ফিফার বর্ষসেরা ফুটবলারের দৌড়ে সেরা তিনে ছিলেন লিওনেল মেসি, মহম্মদ সালাহ এবং রবার্ট লেওয়ানডস্কি ৷ যে দৌড়ে পিএসজি এবং লিভারপুলের সেরা ফরওয়ার্ডকে পিছনে ফেলে ফিফার সেরা ফুটবলারের তকমা ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন তিনি ৷ 2021-এ জার্মান লিগ বুন্দেশলিগায় বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে সর্বকালের সেরা পারফর্মেন্স করেছিলেন লেওয়ানডস্কি ৷ গত মরশুমে শুধুমাত্র বুন্দেশলিগাতে 41টি গোল করেছেন এই পোলিশ তারকা ৷

অন্যদিকে, মেসি 2019-এ শেষবার ফিফার সেরা ফুটবলার নির্বাচিত হয়েছিলেন ৷ কিন্তু, মনে করা হয়েছিল এ বছর হয় তো লেওয়ানডস্কি এবং সালাহকে পিছনে ফেলতে পারেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা ৷ 2021-এ প্রথমবার আর্জেন্টিনাকে কোনও ফিফা টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন করতে পেরেছিলেন মেসি ৷ গতবছর কোপা আমেরিকা 2020 (করোনা আবহে 2021এ টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়) জেতে আর্জেন্টিনা ৷ যেখানে প্রায় একার কৃতিত্বে আর্জেন্টিনাকে লাতিন আমেরিকার সেরার তকমা জেতান মেসি ৷

অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক ফুটবলে সর্বাধিক গোলের রেকর্ড করায় ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে ফিফার বিশেষ পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছে (Cristiano Ronaldo Win FIFA Special Award) ৷ 2021 সালেই ইরানের আলি দায়েইয়ের 109 গোলের রেকর্ডকে ছাপিয়ে 115 গোলের মালিক তিনি ৷ এই বিশেষ মাইলস্টোনের প্রাপ্তিতে রোনাল্ডোকে সম্মানিত করা হয়েছে ৷

ফিফার বিশেষ সম্মান হাতে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো

2021-এর ফিফার সেরা ম্যানেজার হয়েছেন চেলসির থমাস টুচেল ৷ তাঁর সঙ্গে সেরার দৌড়ে ছিলেন ইতালির রবের্তো মানচিনি এবং ম্যানচেস্টার সিটির তারকা ম্যানেজার পেপ গুয়ার্দিওলা ৷ কিন্তু দু'জনকে পিছনে ফেলে সেরার তকমা জিতেছেন টুচলে ৷ চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সাফল্যের জন্য তাঁকে সেরা ম্যানেজার বাছা হয়েছে ৷

ফিফার সেরা গোলরক্ষক হয়েছেন চেলসি তথা সেনেগালের এডওয়ার্ড মেন্ডি ৷ তাঁর সঙ্গে জার্মান তারকা গোলরক্ষক ম্যানুয়েল নয়ারও সেরার মনোনয়নে ছিলেন ৷ ফিফার পুসকাস অ্যাওয়ার্ড জিতেছেন আর্জেন্টাইন ফরওয়ার্ড এরিক লামেলা ৷ বর্তমান সেভিয়া এফসি’র ফুটবলার টটেনহাম হটস্পারের হয়ে খেলার সময় আর্সেনালের বিরুদ্ধে ‘রাবনা’ শট মেরে গোল করার জন্য ফিফার পুসকাস অ্যাওয়ার্ড জিতেছেন ৷

2020 ইউরো কাপে মানবিকতার পরিচয় দেওয়ায় ফেয়ার প্লে অ্যাওয়ার্ড জিতেছে ডেনমার্ক দল এবং তাঁদের সাপোর্ট স্টাফরা ৷ ফিফার ফিফপ্রো বিশ্ব একাদশের দলও এ দিন ঘোষণা করা হয়েছে ৷ যে দলে রয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ৷ তবে, ফিফার বর্ষসেরা ফুটবলার বা এই পুরস্কারের দৌড়ে সেরা তিনে থাকা মেসি এবং সালাহ ফিফার বিশ্ব একাদশে জায়গা পাননি ৷